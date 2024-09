Le député de la Thuringe, qui a remporté la victoire, cherche à dialoguer avec la CDU et la BSW.

Après avoir remporté l'élection, le parti élu propose un dialogue en vue de la formation d'un gouvernement, et cela est également vrai en Thuringe. Le conseil d'État de l'AfD a décidé de rencontrer les dirigeants de la CDU et de l'Alliance pour le progrès et le socialisme (BSW), comme l'a annoncé le vice-président Torben Braga à Erfurt. L'objectif est de déterminer s'il existe un terrain d'entente pour la coopération.

La CDU et le BSW ont exclu toute coopération avec la figure de proue d'extrême droite de l'AfD, Björn Höcke, mais certains membres de la CDU plaident en faveur de discussions, comme la députée d'État Martina Schweinsburg. Elle estime qu'il est respectueux d'engager le dialogue avec les 32,8 % de Thuringiens qui ont voté pour l'AfD. Cependant, elle souhaite également rencontrer le Parti de gauche.

La présidente du Parti de gauche en Thuringe, Ulrike Grosse-Röthig, a réaffirmé sa demande que la CDU, qui vise à gouverner en Thuringe, réévalue ses relations avec le Parti de gauche et, par conséquent, sa déclaration d'incompatibilité.

L'AfD a remporté sa première victoire aux élections régionales de Thuringe depuis sa création il y a onze ans, devenant ainsi le parti le plus puissant avec 32,8 %.

L'AfD cherche des connexions politiques

L'AfD partage certaines politiques avec la CDU et le BSW, mais elle est également confrontée à des différences politiques significatives, selon la déclaration de l'AfD. "La Thuringe et l'Allemagne font face à des défis importants qui nécessitent une formation de gouvernement immédiate."

Le coprésident de l'AfD, Stefan Möller, ainsi qu'Alice Weidel et Tino Chrupalla, ont déclaré à Berlin que l'AfD cherchait une part du gouvernement. Möller représentait Höcke, qui se trouvait temporairement dans la salle de faction de l'AfD au Parlement régional.

Le ministre-président sortant Bodo Ramelow a exhorté la CDU à abandonner sa déclaration d'incompatibilité pour coopérer avec son parti. "Mario Voigt doit maintenant engager le dialogue avec les autres partis démocratiques et décider de la voie à suivre", a-t-il déclaré à Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), en soulignant qu'il ne soutiendrait pas un gouvernement minoritaire et n'a jamais déclaré d'incompatibilité avec la CDU. Au contraire, il considère cela comme un problème de la CDU, pas le sien.

Ramelow a également déclaré : "Il est temps de mettre fin à la guerre froide dans sa tête. L'attitude d'exclusion, issue de l'anticommunisme, est aussi absurde qu'elle peut l'être, surtout lorsqu'on peut coopérer amicalement avec l'ancien porte-parole de la Plateforme communiste (Sahra Wagenknecht, éd.)."

