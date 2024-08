- Le député de la CDU Althusmann renonce à son siège au Parlement fédéral allemand.

Long-term CDU state legislator and former minister Bernd Althusmann a dit adieu au parlement régional. Heike Koehler devrait prendre sa place. La présidente du parlement régional, Hanna Naber (SPD), a salué le travail d'Althusmann.

"Au fil des ans, j'ai vu à peu près tout ce qui se passe politiquement en Basse-Saxe, six dirigeants régionaux, y compris des amis comme David McAllister et Christian Wulff, et même un dirigeant régional qui est devenu un ami, Stephan Weil", a déclaré Althusmann.

Plusieurs rôles dans la politique régionale

Le quinquagénaire a été le candidat principal de son parti aux élections régionales de 2017 et 2022, mais a perdu à chaque fois face au dirigeant régional Weil (SPD). Il a occupé le poste de président de la CDU régionale de 2016 à 2023, après avoir été ministre de la Culture de Basse-Saxe de 2010 à 2013 et ministre de l'Économie et vice-dirigeant sous Weil de 2017 à 2022. Il a été député régional de 1994 à 2009, puis à nouveau de 2017.

"En tant que nouveau et jeune membre de cette vénérable assemblée en 1994, j'ai toujours rêvé que chaque proposition puisse changer le monde - ce n'était pas toujours le cas", a confié le politique de la CDU.

Il devrait prendre la tête de la branche canadienne de la Fondation Konrad Adenauer, affiliée à la CDU, en novembre. "Je suis guidé par mon cœur et ma passion pour les autres pays, les autres cultures. Je suis curieux et j'ai hâte. Il a également été presque toujours un grand plaisir de débattre avec vous pour le bien de notre pays", a déclaré Althusmann au parlement régional.

