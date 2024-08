Le député Bill Pascrell, expérimenté du New Jersey, dit au revoir à l'âge de 87 ans.

"Avec un cœur lourd, nous annonçons le départ tragique de notre cher époux, père et grand-père, Bill Pascrell Jr., ce matin," indique un post sur son compte parlementaire. "En tant que notre estimé représentant, Bill a déployé toute son énergie jusqu'à son dernier souffle, aspirant à reprendre le travail qu'il adorait et à retrouver les gens qu'il chérissait. Natif de Paterson, Bill avait un attachement indéfectible à la ville qui l'a façonné et l'a servi. Il a maintenant trouvé la paix après avoir consacré toute sa vie à notre nation, l'Amérique."

Pascrell avait été soigné récemment pour une fièvre.

Avant son mandat à la Chambre des représentants, Pascrell a servi à l'Assemblée générale du New Jersey et en tant que maire de Paterson, New Jersey.

À la Chambre, Pascrell représentait le 8e district du New Jersey, puis, après le redécoupage, le 9e district. Pascrell était membre du puissant Comité des moyens et des fins de la Chambre et, pendant son mandat au Congrès, il a travaillé à obtenir le financement de nombreux projets, notamment environ 17 millions de dollars de financement fédéral pour les améliorations de l'infrastructure, comme le remplacement des vieilles canalisations en plomb.

À la suite de l'ouragan Sandy, Pascrell a tancé la direction républicaine, réclamant l'approbation d'un paquet supplemental d'urgence pour fournir une assistance à la récupération.

"Il est temps de mettre les gants – à la manière du New Jersey," a déclaré Pascrell sur le plancher de la Chambre. "Malheureusement, nous sommes confrontés à une direction erratique de l'autre côté."

Plus tôt cette année, Pascrell a affronté une opposition démocrate lors des primaires de Mohamed Khairullah, maire de Prospect Park, qui a critiqué le soutien inconditionnel de Pascrell à Israël au milieu d'une crise humanitaire généralisée à Gaza. Khairullah, qui est musulman, a fait la une des journaux l'année dernière lorsque le Secret Service l'a empêché d'assister à une réception d'Eid à la Maison Blanche pour célébrer la fin du ramadan.

Le district est le foyer de Petit Ramallah à Paterson, qui abrite l'une des plus grandes communautés palestino-américaines du pays, ainsi qu'une importante population juive dans le comté de Bergen, ce qui en fait un point de friction dans le conflit en cours à Gaza.

Finalement, cependant, Pascrell est sorti vainqueur des primaires démocrates.

