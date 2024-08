- Le député AfD Esser démissionne

Klaus Esser, député régional d'AfD, a démissionné de ses fonctions de chef de parti et de faction. Il a quitté ses postes avec effet immédiat, a-t-il déclaré à l'agence de presse dpa à Düsseldorf. Il souhaite éviter de nuire au parti et à la faction, mais entend continuer son travail au parlement régional.

Les allégations en question remontent à plusieurs années. Esser affirme être victime d'une destruction politique et existentielle, et que la section régionale réussie est déstabilisée. Dans un communiqué, il a déclaré : "Les allégations sont préparées et diffusées dans les médias par des individus destructeurs au sein de notre parti." Esser a refusé de commenter les allégations en raison des enquêtes en cours, mais a invoqué le principe de présomption d'innocence.

Le parquet d'Aix-la-Chapelle a confirmé avoir ouvert une enquête préliminaire contre Esser. Deux plaintes criminelles ont été déposées. Esser a déclaré qu'il soutiendrait le travail des autorités pour élucider les allégations.

La démission d'Esser de ses fonctions de chef de parti et de faction à la Landtag est intervenue en raison des enquêtes en cours concernant les allégations qui pèsent contre lui. despite his resignation, he intends to continue his work as a Landtag member.

Lire aussi: