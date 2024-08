- Le déploiement le plus rapide et le deuxième de la série Alien.

Après environ trois semaines, "Deadpool & Wolverine" perdent leur domination au box-office nord-américain. "Alien: Romulus" a rapporté 41,5 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture aux États-Unis et au Canada, reléguant Ryan Reynolds (47 ans) et Hugh Jackman (55 ans) à la deuxième place. Le troisième opus de Deadpool a quant à lui réalisé 29 millions de dollars.

Sur le plan mondial, "Alien: Romulus" a réussi à engranger 108,2 millions de dollars. Cependant, ses performances en Allemagne ont été décevantes. Selon "Blickpunkt: Film", un magazine du secteur, il n'a même pas été le film le plus rentable du week-end dernier, se classant seulement à la quatrième place.

"Alien: Romulus" est le septième film de la franchise qui a débuté il y a 45 ans. Les deux spin-offs "Alien vs. Predator" ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante de la série. Suite aux deux préquelles "Prometheus - Signes obscurs" (2012) et "Alien: Covenant" (2017), "Romulus" retourne à la série principale en tant qu'interquel. Réalisé par Fede Alvarez (46 ans, connu pour "Ne respire pas"), le film se place entre le premier "Alien" (1979) et la deuxième partie, "Aliens" (1986).

"Romulus" a réalisé le deuxième meilleur week-end d'ouverture de l'histoire de la série "Alien". Le très critiqué "Prometheus" par de nombreux fans détient la première place. Le premier préquel de Ridley Scott (86 ans) à son classique de 1979 a réalisé 51 millions de dollars il y a douze ans. Son successeur, "Covenant", n'a atteint que 36 millions de dollars. Le spin-off "Alien vs. Predator" a été plus réussi, avec 38,3 millions de dollars.*

En termes de recettes totales, "Prometheus" est en tête, avec 126 millions de dollars aux États-Unis et 403 millions de dollars dans le monde. Sur le plan mondial, "Covenant" se place à la deuxième position, mais le premier "Alien" détient cette place aux États-Unis. "Alien: Résurrection", l'opus le plus faible de la série, n'a réalisé que 47 millions de dollars aux États-Unis en 1997. "Alien: Romulus" a presque atteint ce total de recettes lors de sa première semaine.

En commençant le rêve de relancer la franchise "Alien", "Alien: Romulus" a réalisé le deuxième meilleur week-end d'ouverture de l'histoire de la série, surpassant le week-end d'ouverture de "Alien: Covenant". Despite its success, the film's performance in Germany was relatively modest, leaving it behind three other films in terms of profitability.

