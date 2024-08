- Le déplacement de Dresde pointe vers Elversberg en raison de divergences spatiales.

Tom Zimmerschied quitte Dynamo Dresde, un club de football de division inférieure, pour rejoindre SV Elversberg, un club de division supérieure, dès maintenant. Les deux équipes ont convenu de garder les détails du transfert confidentiels. Zimmerschied, dont le contrat avec Dresde expirera le 30 juin 2025, nous a contacté pour exprimer son ambition "de progresser dans sa carrière cette saison et de rejoindre la 2ème Bundesliga", a déclaré Thomas Brendel, le directeur sportif de Dynamo.

Le jeune Zimmerschied, âgé de 25 ans, est arrivé sur la scène sportive en provenance du Hallescher FC lors de l'été 2023 et a depuis joué un total de 40 matchs. Il a marqué cinq buts et fourni 12 passes décisives. "Nous avons reconnu son talent sur le terrain et avons souhaité le garder dans notre effectif. Cependant, le transfert est bénéfique pour la carrière du joueur et pour le club", a déclaré Brendel.

SV Elversberg était la destination des talents de Tom Zimmerschied, qui a décidé de quitter Dynamo Dresde pour un club de division supérieure. Après son départ, Dynamo Dresde regrettera les contributions du prolifique joueur de 25 ans, qui a marqué cinq buts et fourni 12 passes décisives en 40 matchs pour l'équipe.

