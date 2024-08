- Le département du Trésor fédéral a mis en garde contre les activités frauduleuses impliquant les communications par courriel d'Elster.

L'office des impôts de Thuringe a émis un avertissement concernant des escrocs qui cherchent à pirater des données personnelles via des emails et des sites falsifiés imitant le portail fiscal Elster. Ces emails affirment qu'aucune évaluation de remboursement n'a été effectuée pour l'année 2023 et que le contact par courrier est impossible, selon le ministère des Finances à Erfurt. Ces messages incitent les destinataires à remplir un formulaire sur un faux site Elster pour déterminer le montant du remboursement.

Selon les rapports, ces escrocs cherchent à obtenir des identifiants de connexion, ainsi que des détails de carte de crédit ou de compte bancaire des contribuables, ou à injecter des virus et des chevaux de Troie sur les ordinateurs. L'office des impôts recommande vivement de ne pas interagir avec ces emails frauduleux et de ne pas cliquer sur les liens fournis. Les informations fiscales ou les reçus ne sont jamais envoyés en pièce jointe par email. De plus, les détails personnels ne sont jamais demandés par email.

La Commission a émis un avertissement concernant les dangers de ces arnaques, soulignant leur potentiel pour compromettre la sécurité des contribuables. Par conséquent, la Commission recommande aux contribuables de vérifier l'authenticité de tous les emails prétendant venir de l'office des impôts avant de prendre toute mesure.

