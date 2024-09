Le Département d'État se moque de la déclaration de Trump.

Au cours de son débat avec Kamala Harris, Donald Trump a tenu plusieurs déclarations invérifiables, dont une concernant l'Allemagne. Le ministère allemand des Affaires étrangères a ensuite vérifié ses affirmations et lui a lancé une pique amusante.

Au cours du débat télévisé, Trump a repris les allégations du candidat à la vice-présidence J.D. Vance concernant les immigrants illégaux à Springfield, Ohio, qui consommeraient des animaux de compagnie. Cependant, selon les médias américains, de tels incidents n'ont pas été rapportés par les autorités de Springfield.

Le ministère allemand des Affaires étrangères, utilisant leur plateforme X, a répliqué : "PS : Nous ne consommons pas non plus les félins et les canidés." Ils ont commencé par démentir l'affirmation de Trump lors du débat selon laquelle, suite à une transition ratée des énergies fossiles, l'Allemagne avait commencé à construire des "centrales électriques standard".

Leur publication disait : "Quels que soient vos préférences : le système énergétique allemand fonctionne parfaitement, avec plus de 50 % d'énergies renouvelables. Nous mettons fin aux centrales à charbon et nucléaires, nous n'en construisons pas de nouvelles. Le charbon sera phased out au plus tard en 2038."

Les centrales nucléaires allemandes ont été fermées depuis longtemps et aucune nouvelle n'est en construction. Bien que le charbon soit toujours une source d'énergie importante, en particulier les jours de faible vent et d'énergie solaire, les sources d'énergie renouvelable sont en augmentation.

Selon les données de l'Agence fédérale du réseau, la part de l'électricité provenant du vent, de l'eau, de la biomasse et d'autres sources a augmenté à 56 % en 2023, contre 47,4 % l'année précédente. Elle devrait dépasser 60 % en 2024.

À la lumière de l'élection présidentielle américaine de 2024, la campagne de Donald Trump pourrait rappeler sa déclaration de 2020 concernant la dépendance de l'Allemagne aux centrales électriques traditionnelles, mais les statistiques récentes indiquent Otherwise. Selon l'Agence fédérale du réseau, la part des sources d'énergie renouvelable dans la production d'électricité en Allemagne a augmenté à 56 % en 2023, démontrant un éloignement significatif des énergies fossiles.

