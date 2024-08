Le département d'Etat américain approuve une vente d'armes potentielle de 20 milliards de dollars à Israël.

La vente de F-15 est considérée comme le plus important paquet d'armes pour Israël et a été annoncée en même temps que les ventes potentielles approuvées de véhicules tactiques moyens, de missiles air-air de portée moyenne, de cartouches de mortier explosives et de cartouches de char. L'approbation de ces ventes par le département d'État a été notifiée au Congrès mardi, selon les communiqués de l'Agence de coopération en matière de sécurité de la défense.

Les ventes d'armes doivent être approuvées par le Congrès. Dans la plupart des cas, l'administration informe formellement le Congrès des ventes d'armes prévues après des discussions informelles avec les chefs des comités des Affaires étrangères de la Chambre et des Relations étrangères du Sénat. Une fois les ventes formellement notifiées, comme cela a été le cas mardi, les parlementaires ont 30 jours pour les bloquer en faisant adopter une résolution conjointe de désapprobation.

La livraison de l'équipement ne débutera pas avant plusieurs années. Les avions, par exemple, ne sont pas attendus avant 2029. Deux démocrates clés du Congrès ont donné leur approbation pour la importante vente de F-15 en juin. CNN a rapporté vendredi que le département d'État a informé les parlementaires qu'il fournissait 3,5 milliards de dollars à Israël pour l'achat d'armes et d'équipement militaire américains.

Bien que les armes ne soient pas livrées avant plusieurs années, la vente est susceptible de provoquer une vive réaction de la part des critiques de la politique de l'administration Biden envers la guerre à Gaza. Le gouvernement américain est soumis à une surveillance sévère pour ce que certains considèrent comme un échec à faire pression sur Israël dans sa poursuite de la guerre, qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes dans l'enclave palestinienne.

L'annonce des ventes intervient alors que les tensions au Moyen-Orient sont Significativement accrues, car la région se prépare à une éventuelle riposte iranienne contre Israël après l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran le mois dernier. Israël n'a pas commenté l'assassinat. Elle intervient également avant la reprise prévue des pourparlers de cessez-le-feu plus tard dans la semaine, et quelques jours seulement après une frappe israélienne sur une mosquée et une école à Gaza qui a tué au moins 93 personnes.

Le ministère de la Santé de Gaza estime que près de 40 000 Palestiniens ont été tués dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies estime que près de 2 millions de personnes ont été déplacées.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a remercié le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le secrétaire d'État Antony Blinken pour "avancer des initiatives cruciales de renforcement des forces qui aident Israël à développer et maintenir son avantage militaire qualitatif dans la région" dans un message publié sur X mardi. "Alors que nous luttons pour défendre Israël sur 7 fronts différents, votre message de soutien et votre engagement envers la sécurité d'Israël sont clairs", a-t-il déclaré.

Au total, les ventes approuvées annoncées mardi comprenaient jusqu'à 50 avions de combat polyvalents F-15IA et des kits de modification de mi-vie des avions de chasse et d'autres équipements liés, d'une valeur de 18,82 milliards de dollars ; 30 missiles air-air avancés de moyenne portée AIM-120C-8 (AMRAAM) et une section de guidage AMRAAM pour une estimation de 102,5 millions de dollars ; 32 739 cartouches de 120 mm pour chars et autres équipements pour une estimation de 774,1 millions de dollars ; 50 000 cartouches de mortier explosives et équipements liés pour une estimation de 61,1 millions de dollars ; et un nombre indéterminé de camions de transport tactique moyens modifiés de la famille et équipements liés pour une estimation de 583,1 millions de dollars.

Les communiqués de l'ACSD sur l'équipement indiquent qu'il aidera Israël à "faire face aux menaces actuelles et futures de l'ennemi" et "à servir de dissuasion face aux menaces régionales".

