- Le département des enquêtes criminelles équipe son personnel avec des compétences en réponse aux urgences.

Dans différents centres de soins urgents situés en Bade-Wurtemberg, les membres du personnel sont souvent confrontés à des insultes, des menaces ou même des agressions physiques. Environ 100 travailleurs de ces établissements ont suivi une formation dispensée par des experts de l'Office criminel de l'État (LKA), selon le président Andreas Stenger à Stuttgart. "Il est inquiétant de constater des actes de violence contre les employés des centres de soins urgents." En plus des blessures physiques, ces incidents entraînent souvent un stress émotionnel, affectant le sentiment de sécurité des travailleurs.

Selon les informations fournies par le LKA, les crimes hostiles dans les établissements médicaux tels que les cliniques et les services d'urgence ont augmenté : les statistiques criminelles de la police ont rapporté 816 incidents en 2019, passant à 1 047 cas en 2023. La gamme des crimes comprend des blessures simples, des vols et même des tentatives de meurtre.

Une initiative à Stuttgart axée sur la prévention a été si fructueuse que le programme éducatif de la police a été étendu à l'ensemble du Bade-Wurtemberg, comme annoncé par Stenger. La prévention efficace va au-delà de l'action rapide contre les menaces immédiates. "Notre approche implique une stratégie à long terme et la sensibilisation pratique du personnel des clinics d'urgence." De plus, la formation n'était pas limitée au personnel, mais mettait également en avant des modifications potentielles dans les aspects structurels, techniques et organisationnels pour dissuader l'agression dans son ensemble.

Les centres de soins urgents fonctionnent lorsque les médecins de famille ne sont pas disponibles pendant les heures de travail normales. Ils sont gérés par l'Association des médecins de l'assurance maladie obligatoire de Bade-Wurtemberg (KVBW) en Bade-Wurtemberg.

L'initiative de prévention de la violence dans les centres de soins urgents, réussie à Stuttgart, a été étendue à l'ensemble du Bade-Wurtemberg par le LKA. Cette extension du programme de prévention est bénéfique non seulement pour le personnel, mais aussi pour l'ensemble de la communauté des centres de soins urgents du Bade-Wurtemberg.

Lire aussi: