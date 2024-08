- Le départ massif des riches: l'Europe parviendra-t-elle à conserver son élite aisée?

La course aux nations à fiscalité faible pour attirer les expatriés aisés s'intensifie. Tandis que le Royaume-Uni a supprimé un avantage fiscal apprécié des étrangers, d'autres pays continuent de courtiser les millionnaires et les milliardaires.

En particulier, Chypre, la Grèce, l'Italie, Malte, le Portugal et l'Espagne font concurrence à la Suisse, la traditionnelle havre fiscal. Toutefois, les Émirats arabes unis se sont imposés comme une destination populaire pour de nombreux expatriés.

L'Europe continue d'offrir des politiques fiscales attractives

Le gouvernement travailliste, qui a pris le pouvoir en juillet au Royaume-Uni, a abrogé une règle fiscale qui bénéficiait principalement aux étrangers riches. La fameuse "règle des non-résidents", en vigueur depuis 1799, exonérait des impôts les revenus gagnés au Royaume-Uni. Initialement conçue pour aider les aristocrates à échapper aux impôts sur leur propriété à l'étranger, cette règle a été étendue aux revenus mondiaux. Des assouplissements temporaires sont prévus pour les nouveaux arrivants, mais le "Financial Times" britannique rapporte une augmentation des départs depuis le changement. La modification du système fiscal sur la fortune et les plus-values en Norvège en 2022 a entraîné un afflux lent mais régulier d'individus ultra-riches en Suisse. De nombreux Français sont également supposés préparer leur départ en raison de la possible augmentation de la taxation du patrimoine par la coalition de gauche.

Les individus aisés cherchent à réduire leur dépense par l'expatriation. La fiscalité avantageuse est un attrait crucial pour les étrangers riches qui consomment beaucoup plus que le citoyen local moyen.

La Suisse est en tête pour offrir des accords fiscaux personnalisés avec les autorités locales pour les individus riches. Mais Chypre et Malte offrent également une exemption de l'impôt sur les dividendes étrangers. La Grèce et l'Italie ont des taux d'imposition forfaitaires maximums de 100 000 euros et 200 000 euros par an, respectivement. L'Italie a récemment augmenté l'impôt forfaitaire annuel sur les revenus étrangers pour les nouveaux résidents afin de satisfaire les sentiments locaux concernant les avantages.

L'exode des expatriés riches prend de l'ampleur

Cependant, ce changement a été accueilli avec critiques, car les expatriés riches valorisent avant tout la stabilité - politique, économique et fiscale. Les experts attribuent la tendance récente à l'émigration à l'augmentation des incertitudes financières mondiales qui nécessitent la protection de la richesse des individus.

Pascal Saint-Amans, ancien responsable du département fiscal de l'OCDE, a déclaré au "Financial Times" que les gens avaient l'habitude de garder leur argent offshore tout en résidant dans leur propre pays. Toutefois, la fin du secret bancaire et l'échange d'informations ont entraîné le départ des individus de leur pays s'ils souhaitent éviter de payer des impôts là-bas.

Anthony Richardson, avocat au barreau de Church Court Chambers à Londres, déclare qu'il y a une tendance croissante de millionnaires et de milliardaires à quitter le Royaume-Uni et d'autres pays en raison de la crise financière due à la pandémie. "Ils craignent que leur richesse ne soit considérée comme de l'argent facilement accessible", a-t-il ajouté.

En conséquence, les Européens ultra-riches optent de plus en plus pour les Émirats arabes unis, en particulier Dubaï, selon les enquêtes de Henley & Partners, une société de conseil en migration d'investissement. Dubaï n'applique aucun impôt sur le revenu ou le capital aux individus.

