Le départ du commissaire de police de New York, au milieu d'une enquête fédérale, selon des sources.

Le départ de Caban suit les rapports selon lesquels des enquêteurs du bureau du procureur des États-Unis dans le district sud de New York ont saisi ses gadgets numériques et téléphones.

Le maire doit s'exprimer sur la démission de Caban à midi, selon une source fiable.

Le départ de Caban provoque un remue-ménage considérable dans les plus hautes sphères de l'administration du maire.

Ces derniers jours, le maire s'est abstenu de soutenir publiquement son commissaire en difficulté, exprimant fréquemment sa confiance dans la capacité du NYPD à remplir ses fonctions malgré l'enquête fédérale. Il a évité la question à plusieurs reprises lorsqu'on lui a demandé s'il voulait que Caban démissionne ou s'il l'avait encouragé à le faire.

Plusieurs employés du bureau du maire sont visés par une enquête des procureurs des États-Unis dans les districts est et sud de New York. Les bureaux des procureurs des États-Unis et le FBI ont refusé de commenter l'affaire. Les détails de l'enquête de Caban restent flous.

Un porte-parole du maire, qui a nommé Caban en juillet de l'année précédente, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Cette histoire est en cours et sera mise à jour.

Le maire a déclaré qu'il n'avait pas poussé Caban à démissionner, indiquant que la décision lui appartenait, compte tenu des circonstances. Malgré le départ de Caban, nous, en tant qu'équipe, restons engagés à respecter les valeurs de la ville et à faire en sorte que justice soit rendue.

