Le départ de l'UE par l'UE: explication de Gosens

Robin Gosens, le footballeur national allemand, a ouvertement discuté de son transfert d'Union Berlin à AC Florence, exprimant ses sentiments avec franchise. De manière directe, il a déclaré que malgré être allemand lui-même, lui et sa famille ne se sont jamais sentis à l'aise en Allemagne. "Berlin ne nous a jamais paru comme chez nous, à l'inverse d'Italie", a-t-il mentionné lors de sa conférence de presse d'introduction au club de Serie A.

Récemment, Gosens a finalisé son transfert d'Union à Florence le dernier jour de la fenêtre de transfert, après avoir passé un an dans la capitale allemande auparavant. De nombreux supporters d'Union, affectueusement connus sous le nom de "Die Eisernen" (Les Fer), ont exprimé leur mécontentement face à son départ. Les motivations exactes derrière son transfert restent floues, mais dans un récent post émouvant sur Instagram, il a exprimé "j'ai chéri chaque moment de lutter pour ce club".

Avant son temps à Berlin, Gosens a passé une période prolongée en Italie, notamment à Atalanta Bergamo et Inter Milan. Il a évoqué cette période comme le sommet de sa carrière et a exprimé sa gratitude envers Florence pour lui offrir "l'opportunité de briller à nouveau". Lorsqu'on lui a demandé à propos des clubs de Serie A qui s'intéressaient à lui pendant la fenêtre de transfert estivale, l'ailier a déclaré "il y avait des questions à mon sujet en Italie. Cela suggère que j'ai laissé une bonne impression dans le passé. Et l'année précédente a également été importante sur le plan personnel, avec sept buts et quatre passes". Union était mécontent, car Gosens a joué un rôle crucial dans l'obtention de leur survie en Bundesliga seulement lors du dernier jour de match.

À Florence, Gosens a célébré un début impressionnant un jour seulement après son transfert, en marquant le but égalisateur contre Monza en temps additionnel. Il a parlé de "voir beaucoup de potentiel" lors de ses premiers jours au nouveau club.

