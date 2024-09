Le départ de l'UE de l'UE: des idées de Gosens

Robin Gosens, le joueur de football national, partage ses expériences après avoir changé de 1. FC Union Berlin à AC Florence à la dernière minute de la période de transfert. Malgré être allemand, Gosens avoue que lui et sa famille ne se sont jamais sentis à l'aise en Allemagne. "Berlin n'était pas chez nous, mais l'Italie l'est", a-t-il déclaré lors de sa cérémonie de présentation au club italien.

Le joueur de 30 ans a critiqué son manque de confort en Allemagne lors de sa présentation officielle en Série A. De nombreux fans de Union Berlin étaient mécontents et déçus par sa décision soudaine de partir. Bien qu'il n'ait pas élaboré sur les raisons spécifiques de son transfert, il a remercié ses abonnés des réseaux sociaux pour leur soutien avec un message émouvant : "J'ai tout donné pour ce club."

Gosens avait auparavant passé du temps en Italie, en jouant pour Atalanta Bergamo et Inter Milan. Il se souvient de cette période comme de la meilleure phase de sa carrière et a félicité la direction de la Fiorentina pour lui avoir donné l'occasion de briller à nouveau. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait eu de l'intérêt de la part d'autres clubs italiens pendant la fenêtre de transfert estivale, Gosens a révélé qu'il y avait eu des enquêtes à son sujet. "Oui, il y avait des demandes à mon sujet", a-t-il admis. "Bien sûr, j'ai laissé une bonne impression dans le passé. Et la saison dernière a également été cruciale sur le plan personnel, avec sept buts marqués et quatre passes décisives". Malheureusement, Union Berlin n'a réussi à assurer sa place en Bundesliga qu'à la dernière journée de match, après avoir flirté avec la relégation tout au long de la saison.

Juste un jour après son transfert, Robin a marqué le but vainqueur contre Monza en temps additionnel, annonçant un début de rêve pour le nouveau venu. Il a réfléchi au potentiel qu'il a vu dans son nouveau club lors de ses premiers jours au club de Série A.

Gosens a exprimé sa joie de revenir en Italie, où il avait connu sa meilleure phase de carrière avec Atalanta Bergamo et Inter Milan. Malgré l'intérêt d'autres clubs italiens pendant la fenêtre de transfert estivale, il a choisi de rejoindre l'AC Florence.

Après son succès lors de son premier match en Série A, en marquant le but vainqueur contre Monza, Gosens a exprimé son excitation pour les opportunités de football qui l'attendent dans son nouveau club.

Lire aussi: