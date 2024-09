- Le départ de l'Enseleit de la fraction du FDP au Landtag

Sabiny Enseleit, actuelle députée d'État représentant le FDP, a annoncé son départ du groupe FDP, selon un communiqué du groupe. Cette décision résulte d'un différend prolongé avec le groupe et de l'élection du conseil exécutif du groupe avant les vacances d'été, où Enseleit n'a pas été représentée. Le chef de faction René Domke a commenté le départ d'Enseleit en déclarant : "L'action d'aujourd'hui est la conséquence inévitable de ces événements et ne nous a pas surpris." Des rapports non confirmés font état d'un éventuel passage au groupe CDU.

Lors des élections d'État de 2021, le FDP a remporté 5,8 % des voix, ce qui lui a valu cinq sièges au parlement de Schwerin. Compte tenu du départ d'Enseleit, il ne reste plus que quatre représentants du FDP. Domke a réaffirmé : "Nous restons engagés et unis dans nos efforts au sein du parlement d'État."

