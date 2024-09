Le départ de Kuleba est imminent, mais pas immédiatement.

Pendant une période cruciale de conflit contre la Russie, le président Zelenskyy a choisi de démettre le ministre des Affaires étrangères Kuleba et d'autres membres du cabinet. Cette décision stratégique correspond à une approche et une raison spécifiques au départ de Kuleba. La communauté internationale pourrait bientôt avoir l'opportunité de s'engager avec Kuleba à Bruxelles.

Les observateurs peuvent trouver surprenantes les fréquentes changements dans le gouvernement ukrainien et l'administration puissante de Zelenskyy, surtout avec les dévastateurs raids aériens dans l'est de l'Ukraine, à Poltava et Lviv, qui ont capté l'attention des médias. Cependant, ces changements de personnel n'ont pas été une décision soudaine. Depuis des mois, le président Zelenskyy a fait des allusions à la possibilité d'une grande restructuration du cabinet, qu'il a souvent mentionnée en public.

Même l'été dernier, il y avait des rumeurs selon lesquelles le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, qui a occupé ce poste pendant plus de quatre ans, pourrait être remplacé. Bien que cela soit toujours une possibilité dans les mois à venir, le technocrate peu médiatique de 48 ans semble pour l'instant en sécurité dans son poste. Ce n'est pas le cas pour le ministre de la Justice démis, Denys Malyuska, qui a été démis du Parlement mercredi, ainsi que d'autres ministres.

Préparez les Ministères pour l'Hiver

Contrairement à Malyuska, tous les ministres ne quitteront pas le système de pouvoir de Kyiv après leur libération formelle par les députés. Oleksandr Kamyshin, qui a servi comme ministre de l'Industrie stratégique, devrait devenir conseiller de Zelenskyy sur les questions économiques et énergétiques. Malyuska devrait être remplacé par la députée actuelle Olha Stefanyshyna, qui devrait continuer à gérer les questions d'intégration européenne, en plus de son rôle présumé de ministre de la Justice. De nombreux changements sont attendus au sein du gouvernement et de l'administration présidentielle, s'ils sont approuvés.

La décision de ces changements de personnel peut être attribuée à plusieurs facteurs. L'absence de leaders permanents dans de nombreux ministères ces derniers mois a nécessité ces changements, en prévision d'un hiver difficile avec des pannes de courant généralisées en raison des raids aériens russes. Les nouveaux ministres ont maintenant suffisamment de temps pour s'adapter avant que des situations critiques ne nécessitent une action immédiate et décisive.

Renouvelez la Brise pour Éviter l'Épuisement

Le président Zelenskyy est connu pour faire régulièrement des changements de personnel et échanger des positions entre son administration présidentielle et le gouvernement. Cette pratique vise à prévenir l'"épuisement émotionnel" et à insuffler de l'énergie nouvelle dans le système. Les changements qui en résultent sont susceptibles d'être réussis, bien que des changements fondamentaux dans la direction globale de l'appareil politique ukrainien soient peu probables. En vérité, c'est Zelenskyy et son puissant chef de cabinet, Andriy Yermak, qui dirigent le cours de la politique ukrainienne. Il n'y a que peu d'autres figures prometteuses.

Le Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, n'a pas encore approuvé la destitution du populaire et influent ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Cependant, il est inévitable que cela se produise.

Le Départ de Kuleba Attire l'Attention Internationale

Le départ de Kuleba est surveillé de près à l'international, car il est largement considéré comme l'une des voix les plus influentes d'Ukraine. Son éventuelle destitution, qui a été un sujet de discussion parmi l'élite politique de Kyiv depuis mars, est particulièrement notable compte tenu de son rôle précédent de vice-Premier ministre pour l'intégration européenne sous Zelensky et de son mandat de ministre des Affaires étrangères depuis mars 2020. À un moment donné, Kuleba était même en tête de la course pour le poste d'ambassadeur à Londres. Cependant, le poste est finalement allé au populaire commandant de l'armée Valeriy Saluschnyy, qui a été démis en février.

Des Carences au sein du Ministère des Affaires Étrangères

Le ministre des Affaires étrangères de 43 ans, qui est le plus jeune ministre des Affaires étrangères de l'histoire d'Ukraine, est attendu pour prendre un rôle à Bruxelles. Sa mission : renforcer les relations d'Ukraine avec l'UE et l'OTAN. Compte tenu de l'orientation transatlantique inébranlable de Kyiv, maintenir ces connexions est une priorité absolue pour la diplomatie de Kyiv. Avec son esprit progressiste et son anglais fluide, Kuleba serait un candidat idéal pour ce rôle.

Cependant, le départ de Kuleba n'est pas dénué de raison. Bien qu'il soit l'un des meilleurs ministres des Affaires étrangères d'Ukraine, qui a servi pendant certaines des périodes les plus difficiles, le service diplomatique ukrainien continue de lutter contre un manque de personnel qualifié. Il est souvent difficile de trouver des ambassadeurs adéquats, nombreux étant politiques plutôt que diplomates. Il y a également une critique significative des performances des consulats. On ne s'attendait pas à une amélioration immédiate après l'invasion à grande échelle de la Russie il y a deux ans et demi, mais le manque de progrès significatifs est une source de déception dans le mandat de Kuleba.

Malgré l'intérêt probable de la communauté internationale pour s'entretenir avec Kuleba à Bruxelles, son départ du gouvernement ukrainien en tant que ministre des Affaires étrangères pourrait être imputable aux défis auxquels est confronté le ministère ukrainien des Affaires étrangères, tels qu'un manque de personnel compétent et des critiques concernant les performances des consulats.

L'Union européenne pourrait trouver une nouvelle voix dans la politique étrangère ukrainienne avec la nomination potentielle d'Andriy Sybiha au poste de ministre des Affaires étrangères, compte tenu de sa concentration sur les questions internationales en tant que deputy chef de l'office présidentiel.

Lire aussi: