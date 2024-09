- Le départ d'Adele est marqué par une débordement d'émotion et des pyrotechniques extravagantes.

Quoi de neuf et À bientôt : La sensation musicale Adele a dit au revoir à Munich - après dix représentations sur un mois. "Merci Munich", a crié la chanteuse de 36 ans samedi soir, déclenchant des applaudissements tonitruants de plus de 70 000 fans qui ont apprécié sa performance dans l'arène temporaire construite pour sa série de concerts. Et c'était bien mérité, car Adele a livré un spectacle électrisant avec des tubes enflammés, des divertissements animés et des émotions poignantes. "C'est purement enchantant, j'ai des frissons", a-t-elle déclaré à son public.

Des fans du monde entier ont fait le déplacement à Munich pour voir Adele en concert. Près de 730 000 billets ont été vendus pour les dix spectacles, mais ils n'étaient pasGiven. Les spectateurs ont pris place dans un immense espace de spectacle conçu selon les préférences d'Adele, habillé de noir et de blanc en accord avec son style signature.

La star de la soirée était un écran de projection époustouflant, d'une superficie de 4 159 mètres carrés, qui diffusait à la fois Adele et des vidéos musicales de chacun de ses titres. Le stade était entouré de l'"Univers d'Adele", qui comprenait des stands de nourriture et de boissons et une zone de karaoké, sur les grounds de l'exposition de Munich.

Maintenant, Adele se prépare à reprendre sa vie normale. Dans quelques heures, elle revelation à la foule. Elle a également révélé ses projets pour lundi : "Je vais emmener mon enfant à l'école."

Une autre série de concerts aux États-Unis, prévue pour fin octobre à Las Vegas, est prévue prochainement. Après cela, Adele a annoncé qu'elle se retirerait de la scène pour un certain temps. Elle souhaite profiter de la vie qu'elle a créée, a déclaré la chanteuse, connue pour ne pas être une fan de la tournée et qui n'a pas joué en Europe depuis 2016.

L'enthousiasme des fans pour la musique a continué à grimper alors qu'ils assistaient aux concerts d'Adele, remplissant l'arène temporaire du son de leurs voix chantant en chœur ses tubes. Après son passage réussi à Munich, Adele a déclaré qu'elle aimait retrouver sa vie normale, qui comprend emmener son enfant à l'école et écouter de la musique chez elle.

Lire aussi: