- Le démocrate Tim Walz comme l'antithèse de l'équipe Trump

Sur un point, Kamala Harris (59) et Donald Trump (78) sont étonnamment d'accord. Les deux candidats à la présidence ont choisi des colistiers qui n'ont pas encore été "brûlés" sur la scène politique internationale. Tous deux ont également des antécédents militaires. Toutefois, les similitudes entre les potentiels vice-présidents J.D. Vance (39) et Tim Walz (60), récemment choisi par Harris comme son numéro deux, s'arrêtent là.

En effet, Timothy James "Tim" Walz peut être considéré comme l'antithèse, le contraire exact de Vance. Vance, 39 ans, est plutôt jeune mais a des vues hautement conservatrices. Walz, bien qu'il ressemble au jeune frère de l'ancien vice-président et confident de Bush, Dick Cheney (83), est en réalité un homme blanc plus âgé aux vues progressistes.

Il convient de noter que Walz, 60 ans, n'a qu'un an de plus que Harris et 18 ans de moins que Donald Trump. Cependant, certains ont pu suspecter que les Démocrates cherchaient un colistier conservateur pour Harris rien qu'en se basant sur son apparence.

Mais les apparences sont souvent trompeuses. Depuis sa nomination, de nombreux soutiens importants ont clarifié cela, intentionnellement ou non. Cet ancien professeur de géographie et ex-entraîneur de football a défendu les droits à l'avortement et LGBTQ, ainsi que des lois plus strictes sur les armes à feu et le climat au Minnesota pendant ses deux mandats. Ce sont trois des sujets les plus sensibles de Donald Trump, sur lesquels Walz semble avoir des vues radicalement différentes.

Les premières flèches sont tirées

Lors de leur première apparition publique commune avec Harris à Philadelphie, Walz a rapidement souligné d'autres différences avec le duo Trump/Vance. Trump, a-t-il dit, était practically né avec une cuillère en argent dans la bouche au country club de Mar-a-Lago. Vance, a-t-il ajouté, "a vu sa carrière financée par des milliardaires." Walz, selon la stratégie de campagne claire, est censé plaire aux gens et apporter plus de voix aux Démocrates. Il n'a pas non plus recours à un langage conciliateur et unificateur. Il est probablement trop tard pour cela.

Les opposants-prominent de Trump sont Certainly heureux du choix de Walz et le considèrent comme une continuation de l'élan commencé avec le passage de Joe Biden (81) à Kamala Harris mi-juillet. Julianne Moore (63), Jamie Lee Curtis (65), Bette Midler (78) et Cynthia Nixon (58) ont déjà réagi sur les réseaux sociaux et célébré la décision.

Vivian Jenna Wilson, la fille transgenre du multimillionnaire Elon Musk (53), a également réagi. Cette situation pourrait approfondir la division entre le père et la fille, car Musk a récemment exprimé son plein soutien à Trump dans la campagne. C'est peut-être un cas extrême, mais des divisions similaires sont susceptibles de se durcir dans de nombreuses familles américaines moins en vue, bien au-delà de l'élection américaine à venir.

Le militaire a joué un rôle important dans la carrière de Tim Walz, qui a servi comme commandant dans la Garde nationale de l'armée pendant 24 ans avant d'entrer en politique. Malgré l'antécédent militaire de Donald Trump, leurs vues sur divers sujets, tels que l'avortement, les droits LGBTQ et le changement climatique, diffèrent considérablement, Walz prônant des réglementations plus strictes au Minnesota.

