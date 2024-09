- Le démissionnement de Swift supporter sur une enquête erronée de Taylor Swift: RTL présente ses excuses

Étudiante universitaire Laura Harbig de Munich était à court de ressources lorsque l'animateur de jeu télévisé allemand Günther Jauch a posé la question de 32 000 euros un mardi soir : Qui était la "personnalité internationale" la plus recherchée en Allemagne en 2023, surpassant la sensation pop américaine Taylor Swift ? Les options étaient A : Margot Robbie, B : La reine Camilla, C : Elon Musk ou D : Harry Kane.

La jeune femme, une Swiftie dévouée, a trouvé difficile d'accepter que Margot Robbie avait obtenu plus de recherches en raison du film "Barbie". Finalement, elle a opté pour Elon Musk, en raison de sa prise de contrôle de la plateforme Twitter (maintenant X), qui aurait pu influencer les habitudes de recherche des Allemands, comme elle l'avait entendu dans un podcast. Cependant, il y avait un hic - le podcast était suédois.

Malheureusement, son choix s'est avéré incorrect, et ce n'était pas le cas non plus. Le véritable répondant était Harry Kane, qui a connu une augmentation des recherches suite à son transfert à Bayern Munich, selon la résolution du jeu. Malheureusement, ce n'était pas le cas non plus.

"Qui veut devenir millionnaire" admet son erreur

Dans un communiqué de presse de RTL mercredi, l'émission a reconnu son erreur, déclarant : "Après une revue approfondie, nous avons déterminé qu'aucune des quatre options proposées à Laura Harbig n'était la bonne réponse. Taylor Swift était en fait la "personnalité internationale" la plus recherchée en Allemagne en 2023."

L'équipe a exprimé ses regrets, assurant à Harbig qu'elle aurait une deuxième chance de concourir lors de la semaine à 3 millions d'euros de l'émission. Ils se sont excusés pour toute confusion causée et ont promis des mises à jour sur la date de diffusion à mesure qu'elles deviendraient disponibles.

