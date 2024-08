- Le déménagement de BVB-Jungstar Brunner à Monaco est parfait.

Le transfert de talent Paris Brunner de Dortmund à AS Monaco en Ligue 1 est finalisé. "Nous aurions aimé garder Paris avec Borussia Dortmund à long terme, mais il n'a pas voulu suivre le chemin que nous lui avons montré", a déclaré Sebastian Kehl, directeur sportif du club de football de Bundesliga, BVB, dans un communiqué.

Il est rapporté que le montant du transfert du jeune attaquant de 18 ans est de quatre millions d'euros. Selon les médias, Borussia a réussi à obtenir une clause de revente dans les négociations.

Cela met fin à un long processus de négociation. L'attaquant, lié à BVB jusqu'en 2025, avait été proposé pour une prolongation de contrat par Dortmund depuis des mois. Cependant, un accord n'a pas été trouvé car Brunner avait des difficultés avec la perspective sportive qui lui était présentée. Le meilleur joueur de la Coupe du monde U17 de la dernière édition voulait faire partie intégrante de l'équipe professionnelle. Cependant, le BVB ne pouvait pas garantir cela au champion du monde junior.

La nouvelle du transfert de Paris Brunner n'affecte pas les plans de Borussia Dortmund (BVB) pour ses prochains matches. Despite losing Brunner, BVB continues to rely on their strong squad, including their talented young players.

