- Le démarrage de la négociation collective dans le secteur des métaux se fait en l'absence d'appel d'offres.

Les négociations sur les salaires dans le secteur manufacturier et électrique de Bavière ont commencé, sans proposition initiale de la part des employeurs. C'est ce qu'a révélé Angelique Renkhoff-Mücke, la négociatrice en chef des employeurs. Elle a rejeté la demande d'augmentation de 7% d'IG Metall, la considérant comme peu plausible dans l'immédiat. Elle a souligné la nécessité pour l'industrie de maintenir son avantage concurrentiel.

Renkhoff-Mücke a mis en garde contre des pertes d'emplois en raison de la situation difficile du secteur. Elle a souligné que la tendance déjà perceptible à la baisse empirerait avec une augmentation de 7% des salaires.

Cependant, IG Metall a un point de vue différent. Ils ont présenté divers arguments, tels que l'augmentation des dépenses de subsistance des employés. Pour illustrer cela, leur négociateur en chef Horst Ott a présenté un chariot rempli de denrées alimentaires, dont le coût a augmenté de 34% depuis 2021. Il s'attend à ce que les employeurs absorbent et comprennent la logique de la demande salariale de la Gewerkschaft.

During the initial stage, IG Metall Bayern intends to exhaustively substantiate their demands using economic data. Then, the vbm employers' association will voice their perspective on the economic state. In preceding years, the two factions required two days to conduct this exchange; however, this year, they will consolidate it into a solitary day for the first time.

A secondary round of discussions is scheduled before the expiration of the peace obligation on October 28, with the employers' proposition anticipated in this session. Both parties aspire to seal an agreement by the end of November.

Prior to the negotiation commencement, IG Metall strengthened their position with a rally at the negotiation venue. According to the Gewerkschaft, 5,000 individuals attended. Today, wage negotiations in the manufacturing and electrical sector were also set to commence in Baden-Württemberg.

Renkhoff-Mücke suggère que le maintien de la compétitivité de l'industrie nécessite une réflexion prudente sur les augmentations de salaire, car elle croit que d'autres secteurs de section transversale pourraient être négativement impactés par de telles mesures. Dans une tentative d'alléger la charge financière, IG Metall a proposé la réduction des heures de travail, ce qui serait de section transversale, permettant aux employés de gagner moins mais de maintenir un revenu décent.

