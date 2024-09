Le démantèlement nécessaire du segment défectueux du pont Carola est nécessaire.

Dépêchez-vous : des niveaux d'eau élevés sont attendus sur l'Elbe à court terme, et le segment de pont immergé D est positionné en travers de la rivière. Suite à une inspection approfondie, le service de sauvetage conclut : la partie instable de la structure nécessite un retrait minutieux. Cela, cependant, ne peut être exécuté immédiatement.

Selon les pompiers, la section instable du pont Daniel à Dresde nécessite une démolition méticuleuse. Le représentant des pompiers, Michael Klahre, a déclaré que les résultats de l'examen indiquent que ce segment de pont ne peut être soutenu. Le segment de pont D, qui a cédé tôt le mercredi, est "critiquement proche de s'effondrer complètement", a mis en garde Klahre. "C'est juste une question de temps avant que ce pont ne s'effondre davantage." Des mesures appropriées sont actuellement en cours de planification, a déclaré Klahre.

Klahre n'a fourni aucun délai pour la démolition contrôlée pour le moment. Il a également déclaré : "Retirer le pont rapidement n'est pas possible", en ajoutant que les niveaux d'eau élevés potentiels dans les prochains jours doivent également être pris en compte. Klahre a expliqué que le commandement des incidents collabore avec des entreprises professionnelles et l'armée pour déterminer les mesures nécessaires pour une démolition contrôlée.

Précédemment, le service de sauvetage avait étiqueté le pont pour surveiller tout mouvement. Un appareil spécialisé peut détecter des altérations aussi infimes qu'un dixième de millimètre à l'aide de la technologie laser. Les données enregistrées avertiront si des changements supplémentaires sont détectés.

Avant cela, le service de sauvetage avait renforcé la structure. Dans la nuit de mercredi, une fondation a été construite du côté de Neustadt de Dresde pour soutenir la transition du pont vers la terre ferme, a rapporté un représentant des pompiers le matin. Une fondation similaire sera installée du côté de l'ancienne ville jeudi.

La fondation du côté de l'ancienne ville est prévue pour dégager les véhicules et les bus coincés sous le pont, a déclaré le représentant des pompiers. Outre les pompiers, l'agence de secours technique et la police étaient également présentes sur les lieux le matin.

Dans les premières heures du mercredi, environ 100 mètres du pont Daniel, la capitale de la Saxe, se sont effondrés, sur lesquels passaient des rails de tram, un chemin piétonnier et cyclable. Aucun blessé n'a été signalé. La section restante du pont est également considérée comme instable. La cause reste sous investigation, et la police exclut toute influence externe hypothétique. Selon les autorités municipales, la corrosion due au chlorure peut avoir déclenché l'effondrement.

La zone environnante du pont Daniel reste inaccessible pour la circulation pour le moment, ainsi que l'Elbe. La circulation est redirigée. Les autorités se préparent également aux niveaux d'eau élevés potentiels sur l'Elbe. Le conseil municipal de Dresde discutera de l'effondrement du pont et de ses conséquences lors d'une réunion jeudi après-midi.

