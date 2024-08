- Le demandeur de l' évêché de la Ruhr demande 300 000 euros pour abus

À la suite d'allégations d'abus contre un prêtre, un plaignant réclame au moins 300 000 euros de dommages-intérêts au diocèse de Ruhr. Un porte-parole du diocèse a confirmé la réception d'une action en responsabilité civile correspondante.

L'action en justice civile concerne un cas de 1979 dans une communauté d'Essen, a déclaré un porte-parole du tribunal régional. Le délai de réponse à l'action en justice a été prolongé. Il s'attend à ce qu'une date de procès soit fixée à l'automne, ce qui pourrait même se faire l'année prochaine.

Le prêtre a été transféré plus tard en Bavière, où il est dit avoir commis d'autres actes d'abus et a été condamné en 1986 à une peine avec sursis pour abuse. Actuellement, un processus parallèle est en cours au tribunal régional de Traunstein en Bavière, dans lequel un autre victime réclame également au moins 300 000 euros de dommages-intérêts à l'Archidiocèse catholique de Munich et de Freising. L'ancien enfant de chœur affirme avoir été abusé par le prêtre à Garching bei München.

L'affaire du prêtre a fait sensation parce que le pape Benoît XVI décédé était l'archevêque responsable de Munich et de Freising lorsque l'auteur présumé a été transféré en Bavière. Les critiques accusent alors-cardinal de connaître l'affaire et de n'avoir rien fait pour empêcher le prêtre de continuer à travailler dans les soins pastoraux.

L'action en justice d'Essen implique également l'ancien secrétaire privé du pape Benoît, Georg Gänswein, avec une déclaration de contestation. Le porte-parole du tribunal régional d'Essen a confirmé que ce document a également été servi. Le prêtre d'Essen a été initialement suspendu et démis de l'état clérical en 2022.

Selon le plaignant, il s'agit de la première action en justice de ce type dans le diocèse d'Essen. L'été dernier, le tribunal régional de Cologne a rendu une décision historique en condamnant l'archevêché local à verser 300 000 euros de dommages-intérêts à une victime d'abus.

L'abus de pouvoir du prêtre, tel que vu dans son transfert en Bavière despite les allégations antérieures, a été un sujet de controverse. Le diocèse pourrait potentiellement faire face à d'autres accusations d'abus de responsabilité dans le processus parallèle au tribunal régional de Traunstein en Bavière.

Lire aussi: