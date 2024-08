- Le défunt ancien entraîneur de la Bundesliga, Christoph Daum.

Christoph Daum a dit adieu. Après une longue lutte contre le cancer, il est "parti paisiblement entouré de ses proches", ont annoncé les agences de presse allemandes. Daum est parti un samedi à Cologne, à l'âge de 70 ans. Pendant longtemps, il a été l'un des entraîneurs les plus en vue du monde du football professionnel.

À partir de l'automne 2022, Daum s'est battu contre la maladie. Il s'est d'abord retiré de la vie publique, mais a finalement changé d'avis. Daum est reparu, est apparu dans des talk-shows. "Le cancer a choisi le mauvais hôte", était son message principal. Il a cherché à inspirer les autres par sa détermination.

Tel était Christoph Daum : Surpasser Hoeneß et l'affaire de cocaïne

La lutte contre le cancer a reflété toute sa vie. Même enfant, il affrontait des camarades beaucoup plus grands et forts que lui, le jeune homme de Duisburg.

En tant qu'entraîneur peu connu de 1. FC Köln, il a affronté le titan FC Bayern et son manager Uli Hoeneß - et a presque expulsé le titan de la Bundesliga de Munich. Tout au long de sa carrière, Daum n'a jamais craint les confrontations.

L'affaire de cocaïne a rendu Christoph Daum légendaire

Cependant, plus il montait haut, plus il tombait fort au début. Après son premier titre de Bundesliga avec VfB Stuttgart en 1992, il a gâché l'éligibilité pour la Ligue des champions à cause d'une erreur de substitution. Surtout, l'affaire de cocaïne de 2000, qui l'a vu perdre son poste d'entraîneur de Bayer Leverkusen, est devenue célèbre.

Pourtant, Daum est revenu. Il a remporté plus de titres en Autriche et en Turquie, a ramené le 1. FC Köln en Bundesliga et les y a maintenus. Et tout au long de sa vie extraordinaire, il répétait toujours ces phrases : "On peut trébucher. Ça n'a pas d'importance combien de fois on trébuche. Ce qui compte vraiment, c'est de se relever à chaque fois."

