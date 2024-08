- Le défilé techno "Train of Love" traverse Berlin.

Moins de participants que prévu ont honoré le Techno Parade baptisé "Train de l'Amour", qui a parcouru le cœur urbain de Berlin. Les premiers rapports de police faisaient état d'environ 7 500 individus, alors que 20 000 personnes s'étaient inscrites. De nombreux camions diffusaient des basses tonitruantes et des mélodies numériques, du Mauerpark à l'Oranienstraße dans le quartier de Kreuzberg. Les organisateurs de l'événement voulaient transmettre un message fort d'acceptation, de diversité et d'unité, comme annoncé en ligne. Les banderoles et les camions portaient des messages tels que "Les réfugiés sont toujours les bienvenus", "La techno favorise l'apprentissage" et "L'amour triomphe". Selon la police, cette édition du "Train de l'Amour" s'est déroulée sans incidents significatifs.

Malgré l'affluence plus faible, la démonstration d'unité et d'acceptation lors de la parade du "Train de l'Amour" était toujours palpable. Le message de la démonstration, affiché sur les banderoles et dans la musique, a résonné chez les participants, encourageant l'unité parmi les moins nombreux.

