Le déficit de commandes de l'économie allemande continue de s'aggraver

La pénurie de commandes dans l'économie allemande s'est aggravée au début de la deuxième moitié de l'année. En juillet, 39,4 pour cent des entreprises ont signalé un manque de commandes, contre 38,4 pour cent en avril, selon l'Institut Ifo de Munich dans son évaluation trimestrielle basée sur ses enquêtes auprès des entreprises. "Le manque de commandes pèse sur le développement économique en Allemagne", a déclaré le responsable des enquêtes de l'Ifo, Klaus Wohlrabe : "Presque tous les secteurs sont touchés".

Dans l'industrie, la proportion a augmenté de manière significative, passant de 39,5 à 43,6 pour cent. "Surtout dans l'industrie métallurgique et dans l'industrie électrique, plus de la moitié des entreprises ont signalé un manque de commandes", a-t-il déclaré. Dans l'industrie automobile, cela représente environ 43 pour cent, et dans l'industrie chimique, 40 pour cent. Selon l'institut, le manque de commandes ne pose un problème que pour quelques fabricants de boissons (7,3 pour cent) en saison.

Dans le secteur des services, la proportion est passée de 32,4 à 31,2 pour cent. L'économie faible touche également l'industrie de la publicité : presque la moitié des entreprises signalent un manque de commandes. Il en va de même pour les agences de travail temporaire et le secteur du transport. "La demande de travailleurs temporaires diminue en raison de l'économie stagnante", a déclaré Wohlrabe.

L'industrie de la logistique est particulièrement touchée par le manque de commandes de l'industrie. Presque un tiers des établissements de restauration se plaignent de trop peu de clients. Dans l'industrie des événements, la proportion est de 38,5 pour cent. "Cependant, les petits prestataires, en dehors des grands événements, pourraient gérer plus d'événements", a déclaré Wohlrabe. Selon les informations, les avocats et les consultants fiscaux, ainsi que les commissaires aux comptes, n'ont pas beaucoup de raisons de s'inquiéter.

L'économie européenne la plus importante a connu une croissance de 0,2 pour cent au premier trimestre, mais a ensuite rétréci de 0,1 pour cent au deuxième. De nombreux experts prévoient

