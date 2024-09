Le défi de la mémoire de Lee Miller

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lee Miller a été un témoin des atrocités commises par les nazis grâce à son appareil photo, mais son nom reste peu connu. Le biopic "The Photographer" pourrait enfin lui apporter la reconnaissance qu'elle mérite.

Dans un monde où l'histoire est souvent oubliée et où les idéologies extrêmes refont surface, il est crucial de se rappeler les leçons du passé, en particulier celles de la Seconde Guerre mondiale et des atrocités commises par les nazis. Les individus qui ont documenté ou survécu à cette période ont une importance immense.

Malheureusement, le nom de Lee Miller est rarement reconnu en dehors des cercles spécialisés. Ses photographies sont des preuves irréfutables de la barbarie des nazis, mais elle reste un mystère. "The Photographer", réalisé par Ellen Kuras, pourrait enfin lui apporter la reconnaissance qu'elle mérite. Ses photos les plus célèbres, comme celles des camps de concentration de Dachau et Buchenwald, sont des témoignages historiques - des rappels cruels de la déchéance humaine qu'il ne faut jamais oublier.

Alcohol, Art, et Guerre

Angleterre dans les années 1970. Lee Miller (interprétée par Kate Winslet), mélancolique et marquée par les combats, est interviewée par un jeune journaliste enthousiaste, Tony (Josh O'Connor). À contrecœur, elle accepte de revealing son passé, en commençant par les années 1930. À cette époque, Lee, autrefois mannequin célèbre, prenait des photos et passait des vacances dans les montagnes du Cornouailles avec ses amis artistes. Ses compagnons comprenaient la journaliste française Solange D'Ayen (Marion Cotillard), le poète surréaliste Paul Éluard (Vincente Colombe), son épouse et muse, l'actrice Nusch (Noémie Merlant), et le collectionneur et artiste britannique Roland Penrose (Alexander Skarsgard). Tout en dégustant du vin, du fromage et en s'adonnant à des activités hédonistes, ils discutaient également de la menace croissante d'Adolf Hitler et du parti nazi.

L'arrivée de Roland suscite des sentiments qui le poussent vers Lee, ce qui finit par la conduire à emménager avec lui à Londres. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, Lee ne peut plus se contenter d'observer Hitler qui saccage l'Europe. Elle décide de faire une différence en photographiant des femmes portant des masques à gaz, ainsi que des mannequins posant devant des décors de guerre pour le magazine britannique "Vogue".

La Femme dans la Baignoire d'Hitler

Le passeport américain de Lee lui permet d'être accréditée en tant que correspondante de guerre civile aux côtés du photographe de "Life" David Sherman (Andy Samberg). Elle commence son voyage en visitant les quartiers alliés et les hôpitaux de campagne avant de documenter le cœur de la barbarie. Au fur et à mesure qu'elle découvre les horreurs, sa dépendance à l'alcool s'intensifie.

À mesure que la fin de la guerre approche, Roland se rend à Paris pour convaincre Lee de rentrer chez elle. Cependant, Lee est maintenant galvanisée par ses expériences et ne peut plus arrêter sa mission. Ses photographies et ses rapports apparaissent dans les pages de "Vogue" britannique, et le public découvre ses images les plus iconiques, comme son autoportrait dans la baignoire d'Hitler à Munich, prise le jour de son suicide, sans le savoir à l'époque.

"The Photographer" met en avant l'importance du travail de Lee Miller, non seulement comme une expression artistique, mais aussi comme un devoir historique de préserver la vérité. Cependant, sa représentation de son personnage est insuffisante, ne parvenant pas à capturer pleinement la complexité de Miller. Au lieu de cela, l'histoire est linéaire et clinique, négligeant la profondeur et la dynamique de la personnalité unique de Miller.

Une Performance Émouvante de Kate Winslet

Kate Winslet livre une performance exceptionnelle en incarnant Lee Miller. Le caractère rebelle de Miller - une mannequin célèbre des années 1920 qui a prospéré dans un environnement de liaisons passagères et de sexualité libérée - n'est que brièvement abordé. Ce trait était un élément clé de ce qui a rendu Miller extraordinaire. Sa relation avec l'art, la liberté et l'autodétermination dans un monde dominé par les hommes méritait une exploration plus approfondie, mais ces éléments ne sont pas pleinement représentés dans le récit trop simpliste du film.

Ce n'est qu'au dernier tiers du film que Winslet atteint son apogée. Alors que la guerre prend fin en avril 1945 et que Miller découvre les atrocités des nazis lors de la libération de Dachau et Buchenwald, Winslet livre une performance exceptionnelle, maîtrisant parfaitement l'émotionnel tourment de son personnage entre le poids émotionnel de ses expériences et la nécessité de les préserver pour les générations futures. C'est dommage que le film mette tant de temps à atteindre cette profondeur émotionnelle.

La représentation de Miller par Winslet symbolise la responsabilité non seulement des historiens et des artistes, mais de chaque individu. Si nous choisissons d'oublier, si nous laissons l'histoire s'effacer, nous donnons une occasion à ceux qui cherchent à tordre et à nier la vérité. La résurgence des mouvements populistes de droite et des interprétations historiques révisionnistes dans de nombreux pays souligne l'importance de "The Photographer" en tant que plus qu'un simple biopic. Il sert de protestation contre l'oubli dans un monde qui se déplace de plus en plus à droite, où le nationalisme et l'intolérance sont en hausse. Le film offre un rappel silencieux mais puissant que se souvenir des horreurs du Troisième Reich n'est pas seulement un devoir historique, mais une obligation éthique.

Malgré l'échec du film à explorer pleinement la complexité du personnage de Lee Miller et son impact sur le monde de l'art, le film "The Photographer" sert de plateforme pour faire connaître son nom, tout comme un film projeté dans un prestigieux festival de cinéma pourrait amplifier sa reconnaissance.

