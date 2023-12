Le défi de devenir (et de rester) sobre dans la télé-réalité

Des tables ont été renversées, des torches ont été jetées dans les Hamptons et de nombreux poings ont été lancés par des membres de l'équipe sous influence. De nombreuses stars de la téléréalité ont eu affaire à la justice, ont été arrêtées et se sont retrouvées dans des cellules de prison après avoir bu de l'alcool. C'est devenu tellement normal que l'on s'attend presque à ce que certains membres de l'équipe boivent et que le chaos s'ensuive.

Que se passe-t-il alors lorsque vous participez à une émission de télé-réalité et que vous êtes sobre ? Les craintes de devenir ennuyeux, de ne pas avoir d'intrigue ou de perdre pied ne sont que quelques-unes des inquiétudes. Mais pour ceux qui ont renoncé à l'alcool, leur sobriété est plus importante que tout. Même un spectacle.

Je buvais au point de m'évanouir".

L'ancienne star de "Real Housewives of Orange County", Braunwyn Windham-Burke, a révélé lors de la première de la saison 15 de l'émission Bravo en 2020 qu'elle était alcoolique et qu'elle était désormais sobre. Elle explique à CNN que le fait de voir ses propres actions dans la série et de se dire alcoolique à voix haute à la télévision l'a aidée à entamer son parcours de guérison.

"Je buvais au point de m'évanouir", explique-t-elle à CNN. "À l'époque, j'avais eu des bébés l'un après l'autre pendant sept ou huit ans. Alors, pour moi, je me suis dit : "C'est génial. J'ai un travail qui me permet de me saouler et de sortir, et je peux le faire d'une manière vraiment cool. Vous savez, quand vous filmez, vous êtes isolé dans cette petite bulle de sécurité, vous allez rentrer chez vous. Vous savez, tout va être pris en charge. C'était le rêve. Au début, c'était tellement amusant. J'ai été mère au foyer pendant 19 ans. Je n'avais jamais eu de travail. Je me suis dit : "C'est le meilleur travail qui soit".

Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas.

Un matin, des producteurs lui ont demandé de passer un coup de fil pour parler d'une bagarre qui s'était produite la veille. Elle n'en avait aucun souvenir. Elle a commencé à transporter une bouteille de tequila dans son sac. L'alcool était constamment présent dans les scènes.

"Chaque fois que vous filmez, il y a de l'alcool. Avant de partir en voyage, ils vous demandent quel type d'alcool vous aimez. Ils apprennent à connaître vos boissons préférées", explique-t-elle. "J'ai tellement bu qu'ils ont dû aller en chercher. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est apparu".

Mme Windham-Burke explique que si les producteurs "ne vous forcent pas à boire", les boissons alcoolisées étaient "facilement disponibles" et que parfois, pendant les scènes, les membres de l'équipe étaient découragés de manger.

Elle est sobre depuis plus de deux ans maintenant et affirme que le fait de devoir rendre des comptes aux téléspectateurs lui permet de rester responsable vis-à-vis d'elle-même.

"Je suis un programme. J'ai un parrain", dit-elle. "J'ai travaillé les étapes, mais il y a eu des moments difficiles au début où les fans et la portée sur Instagram étaient si importants pour moi que je ne voulais pas les laisser tomber."

J'ai fait des changements pour rester en vie

Carl Radke, membre de l'équipe de "Summer House", a subi une telle transformation dans la série Bravo qu'il est passé du statut de fêtard hors norme à celui de personne calme et sobre dans la maison. Il est resté dans l'émission tout en luttant pour devenir sobre, explique Carl Radke à CNN, et il est actuellement abstinent depuis 14 mois.

Il explique que le fait de se voir agir comme un imbécile à la télévision l'a aidé à comprendre qu'il voulait devenir un homme meilleur.

"Nous avons la chance de pouvoir regarder à nouveau comment nous nous comportons et comment nous agissons. Je ne pense pas avoir vraiment compris ma relation avec l'alcool avant d'avoir participé à l'émission et d'avoir revu les choses. Je ne suis pas fier d'une grande partie de mon comportement", déclare Radke. "Lorsque vous lisez des articles et que le public et la population s'expriment, cela donne à réfléchir. Et quand je suis ivre, je me mets en colère, je dis des choses folles et je fais des choses stupides. La saison 4, vous savez, il y a des épisodes que je n'ai pas pu revoir tellement j'étais gêné.

Radke dit qu'il ne voulait plus vivre comme ça. Les téléspectateurs ont également été témoins de ses problèmes de santé mentale après la mort de son frère Curtis, victime d'une overdose en août 2020.

"J'ai pris l'engagement d'essayer de devenir sobre parce que j'ai une famille qui souffre d'addiction", explique-t-il. Lorsque vous passez par les profondeurs et la peur que j'ai eue, c'est évidemment très difficile parce qu'il est effrayant de dire à vos amis et à votre famille : "Hé, j'ai un problème. Je ne vais pas boire. Pouvez-vous me soutenir ? '"

M. Radke affirme que les producteurs et ses collègues ont pleinement soutenu son parcours, même si l'alcool est toujours présent dans la maison.

"Lorsque vous demandez de l'aide et que ceux qui vous aiment vraiment se manifestent, ils vous apportent un soutien incroyable", ajoute-t-il.

Lors du tournage de l'été 2021, Radke avait déjà cinq mois de sobriété à son actif. Il participe désormais à des réunions quotidiennes sur la toxicomanie et médite tous les matins.

"J'ai dit haut et fort que je luttais contre la drogue et l'alcool, et j'avais besoin de le dire pour me responsabiliser", explique-t-il.

"Je peux m'amuser sans alcool. Et oui, c'était un défi pour moi, mais je savais aussi, au fond de moi, que je pouvais peut-être aider des gens en faisant cela. Je n'ai pas changé pour "Summer House". J'ai fait des changements pour rester en vie".

La prochaine fois que vous me verrez à la télévision, je serai sobre.

Lindsay Hubbard, la compagne de Radke dans la série "Summer House", affirme qu'elle sera sobre lors de l'enregistrement des retrouvailles de la série. Si vous êtes téléspectateur, vous savez que Lindsay Hubbard était connue dans la maison pour son amour du vin. Elle a connu plusieurs relations à l'antenne, mais a finalement réussi à s'entendre avec Radke lorsque les deux ont donné une nouvelle chance à leur amour.

Hubbard est sobre depuis cinq mois maintenant, après avoir commencé par arrêter l'alcool en signe de soutien à Radke.

"Nous avons eu une discussion au cours de laquelle je lui ai dit que j'allais être sobre avec lui", explique-t-il. "Nous allions passer les fêtes ensemble, sobres côte à côte. En fin de compte, je l'ai fait parce que je voulais être un bon partenaire pour lui quand il en avait besoin.

En janvier, Hubbard a accompagné Radke dans sa première année de sobriété.

"Depuis, je n'ai pas vraiment ressenti le besoin de consommer de l'alcool", dit-elle. "Nous sommes toujours ensemble, nous voyageons et nous nous amusons beaucoup, mais aussi la façon dont je me sens, la façon dont j'ai l'air. À l'origine, la raison était de permettre à Carl de passer les fêtes, mais j'aime le mode de vie qui consiste à être sobre et à faire les choses ensemble.

Mme Hubbard ne sait pas si son changement est permanent, mais elle a l'intention de rester sobre à la télévision.

"La prochaine fois que vous me verrez à la télévision, je serai sobre", dit-elle, ajoutant : "Je vois les choses plus clairement et disons que je ne suis pas aussi activée".

Je vivais ma pire vie

"La star de Jersey Shore, Mike "The Situation" Sorrentino, fêtera cette année ses sept ans de sobriété. Il se dit "excité" par la vie qu'il mène aujourd'hui, après des années passées à jouer la comédie dans la série de MTV.

"J'étais célibataire et j'étais un fêtard, je suppose. Et le changement est difficile pour tout le monde, quelle que soit la situation. Mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière", explique-t-il à CNN.

Sorrentino a touché le fond en 2014, dit-il, après avoir été inculpé avec son frère, Marc, pour des délits fiscaux. Après avoir été frappé par d'autres accusations en 2017, il a été condamné à huit mois de prison fédérale pour fraude fiscale en 2018.

Pendant qu'il y était, il s'est profondément penché sur sa propre vie, ce qui comprenait l'objectif de rester sobre pour de bon.

"Mon bébé va avoir un an et j'ai quatre ans d'un mariage heureux et sain. Tout va bien maintenant, mais il s'agit vraiment de prendre un jour à la fois, d'appliquer ces principes et de ne jamais abandonner", explique-t-il.

Au début, il ne savait pas s'il pourrait rester sobre.

"Je ne savais pas si j'allais rester fort", dit-il. "Mais c'était l'occasion de reconstruire ma carrière et ma famille. J'ai dû prendre le bon avec le mauvais, et j'ai dû faire un acte de foi en me lançant un défi et en ne revenant pas en arrière. Je sais où la toxicomanie active m'a mené, et elle m'a tout pris".

Sorrentino, qui joue actuellement dans "Jersey Shore Family Vacation", affirme que devenir sobre a été la meilleure décision qu'il ait jamais prise.

"C'était et c'est toujours le meilleur choix que j'ai fait. Je vis ma meilleure vie en ce moment. Chaque jour est consacré à donner le meilleur de moi-même dans tous les domaines possibles, mentalement, physiquement, spirituellement, personnellement", déclare-t-il. "Et les gens sont tout simplement impressionnés par ma transformation. Aujourd'hui, je suis encore capable de contribuer énormément à l'émission numéro un de MTV, d'une manière amusante et positive.

Il raconte que lorsqu'il est revenu, les gens ont dit qu'il ne serait pas capable de contribuer et ont demandé s'il serait ennuyeux.

"Qui veut voir le gars sobre ? "En fait, je suis un homme bien meilleur que je ne l'ai jamais été - au travail, en tant qu'ami, en tant que fils, en tant que père, en tant que mari. Et tout cela vient et commence avec ma sobriété".

Source: edition.cnn.com