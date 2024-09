Le défi d' arrêter l'individu lié à l' incident de tir sur la Kentucky I-75

Les défis auxquels sont confrontés les nombreux agents des forces de l'ordre impliqués dans la chasse à l'homme de Joseph Couch, suspecté d'avoir tiré avec un AR-15 depuis une falaise sur l'I-75 au nord de London, Kentucky, touchant 12 véhicules et blessant cinq personnes un samedi, sont nombreux.

"C'est comme être dans un labyrinthe", a déclaré Scottie Pennington, porte-parole de la police de l'État du Kentucky, le lundi. La région compte des falaises, des trouées, des grottes, des tunnels et des ruisseaux et rivières, qui créent tous des obstacles à la poursuite de Couch.

Des drones, des hélicoptères, des chiens de recherche et des ressources des agences fédérales, étatiques et locales sont impliqués dans la chasse à l'homme dans un coin reculé de la forêt nationale Daniel Boone, dans le Kentucky. Les recherches se sont concentrées sur la zone boisée autour de l'endroit où les autorités ont trouvé l'AR-15, les munitions, la voiture et un téléphone portable présumé de Couch.

Les officiers ont même dû utiliser des machettes pour se frayer un chemin à travers la végétation dense.

"Il n'aurait pas pu choisir un endroit plus isolé et compliqué pour que nous essayions de le localiser", a déclaré le shérif adjoint Gilbert Acciardo du comté de Laurel le dimanche.

"Cette sortie sur l'I-75 est l'une des plus isolées de tout le Kentucky", a-t-il déclaré. "C'est boisé. C'est très boisé. C'est vallonné. C'est rocheux."

La forêt nationale Daniel Boone couvre 708 000 acres de terres fédérales, y compris "certains des terrains les plus difficiles à l'ouest des Appalaches", selon le service des forêts des États-Unis. La forêt est caractérisée par "des pentes boisées escarpées, des falaises de grès et des ravins étroits", selon le service.

Contre la montre

Craig Caudill, un expert en éducation en milieu sauvage et directeur de l'école Nature Reliance, un programme basé dans le Kentucky situé à moins de 80 miles de l'endroit où les forces de l'ordre recherchent Couch, a souligné que dans cette partie de l'État, Couch pourrait rencontrer des ours noirs et des serpents venimeux.

Alors qu'ils travaillent, les membres de la recherche sont confrontés à la montre : bien que certains officiers campent la nuit, les autorités ontmostly terminé leurs opérations de recherche après le coucher du soleil, en raison du danger accru pour les officiers.

"Nous devons vraiment arrêter à la nuit tombée en raison du risque que nos gars soient là et qu'ils puissent potentiellement rencontrer cette personne", a déclaré Acciardo. Les officiers resteront "dans des positions stratégiques pour observer" pendant la nuit.

Il n'est pas question de savoir si Couch sera découvert, mais quand, a déclaré Caudill à CNN le mardi.

Caudill, qui est sous contrat avec les gouvernements fédéral et étatique pour enseigner et former les forces de l'ordre, a révélé que quatre des équipes qu'il a dirigées étaient activement à la recherche dans la région.

Les forces de l'ordre ont affirmé qu'elles croyaient que Couch était peut-être toujours armé et qu'il devait être considéré comme dangereux.

"Les autorités ne sont pas simplement confrontées à des défis logistiques pour rechercher dans un terrain compliqué, mais elles cherchent également quelqu'un qui a clairement montré un désir de causer des pertes de vie reckless en tirant sur une autoroute", a déclaré Josh Campbell, correspondant en sécurité de CNN et ancien agent du FBI.

"Cela en fait un fugitif extrêmement dangereux", a déclaré Campbell. "Les officiers doivent avancer prudemment à travers une zone forestière dense et méthodiquement, en gardant un œil sur leur propre sécurité, en sachant qu'une véritable menace pour leur propre sécurité pourrait se cacher derrière l'arbre suivant."

La recherche est "fatigante et stressante"

Un autre obstacle est le rythme laborieux et méthodique auquel les officiers doivent travailler pour préserver tout indice qu'ils trouvent, selon Pennington.

"Vous avancez très lentement, car vous ne cherchez pas seulement cette personne, mais aussi des indices", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse le lundi.

En ce qui concerne ce que les autorités recherchent, Caudill a déclaré qu'il était difficile de prévoir.

"Je forme les forces de l'ordre à faire ce qu'ils font, et je ne veux pas dire quelque chose qui aiderait les criminels", a-t-il déclaré.

"Il ne peut pas marcher sur la terre sans laisser de trace", a déclaré Caudill. "Chaque fois qu'il pose le pied, il laisse une trace."

Le travail en lui-même est épuisant, ce qui incite les autorités à faire tourner les équipes pour se reposer. Les membres de la recherche doivent porter un équipement important, selon Acciardo, ce qui rend le travail encore plus "fatigant et stressant".

Les policiers ont suggéré qu'ils opéraient sous l'hypothèse que Couch était toujours dans la région, mais il était possible qu'il soit parti - ou qu'il ne soit plus en vie. Dans un message envoyé à une femme avant le tir, il a déclaré qu'il "tuerait beaucoup de gens" puis "se tuerait ensuite", selon un mandat d'arrêt contre lui.

Le mandat d'arrêt accuse Couch de cinq chefs d'accusation de tentative de meurtre et de cinq chefs d'accusation de coups et blessures graves.

Alors que la recherche se poursuit plus de 48 heures après le tir, les policiers ont indiqué qu'ils espéraient "fatiguer" Couch, qui pourrait être seul sans accès à de la nourriture ou de l'eau dans les bois.

"Il peut survivre pendant quelques semaines", a estimé Caudill. "Maintenant, si c'est un individu fonctionnel dans quelques jours, c'est la question. Après trois ou quatre jours sans hydratation adéquate, son corps ne va pas fonctionner correctement, il n'aura pas de bonnes capacités de prise de décision."

"C'est ce que j'appelle une position de prise de décision diminuée", a-t-il déclaré. "Donc, il ne prendra pas les décisions dont il a besoin pour prendre soin de lui-même, ce qui est bon pour les forces de l'ordre."

Et c'est précisément ce que les forces de l'ordre espèrent qui se produira alors qu'elles "appliquent une pression constante et fatiguent M. Couch plus longtemps il est dans les bois", selon Pennington.

"Nous espérons qu'il finira par sortir simplement des bois et se rendre", a-t-il déclaré.

Dans cette chasse à l'homme difficile, la collaboration entre les différentes agences, y compris les forces fédérales, étatiques et locales, est cruciale pour localiser Couch. despite the tireless efforts of the search party, the size of the Daniel Boone National Forest and its challenging terrain make it a formidable obstacle for us.

