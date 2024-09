- Le défenseur Mats Hummels a conclu un accord avec l' AS Roma.

Bonjour les supporters de Rome, c'est moi, le nouveau venu. Je suis impatient de vous montrer de quoi je suis capable sur le terrain, et je vous retrouverai sur la pelouse, a déclaré Hummels dans une vidéo partagée par l'équipe. Le défenseur a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers à l'entraînement et a été aperçu en compagnie de l'ancien joueur de Leipzig, Angelino. La date d'expiration du contrat de Hummels avec Roma n'a pas été révélée, mais le spécialiste des transferts Fabrizio Romano suggère une durée d'un an. Hummels portera le numéro 15.

Le contrat de Hummels avec Dortmund a pris fin la saison dernière, suscitant de nombreuses spéculations sur ses projets. Outre la Real Sociedad San Sebastián d'Espagne, Brighton & Hove Albion d'Angleterre et le FC Bologne, il y avait également des rumeurs d'un transfert à Majorque. Les médias ont également rapporté un intérêt de clubs américains. Hummels avait auparavant trouvé amusant le flot de rumeurs.

Terrain inconnu pour Mats Hummels

Le natif de Bergisch Gladbach, en Allemagne, s'aventure à l'étranger pour la première fois de sa carrière. Jusqu'à présent, l'emblématique joueur de Bundesliga n'a représenté que Dortmund et Bayern Munich. Des personnalités allemandes telles qu'Antonio Rüdiger, joueur national, et Rudi Völler, directeur sportif de la DFB, ont déjà porté le maillot d'AS Roma. Selon les dossiers du club, Hummels est le septième Allemand à porter l'emblème du club.

Hummels a affiné son art dans le programme de jeunesse de Bayern et a fait ses débuts professionnels en 2007. Il a ensuite rejoint Dortmund en prêt en janvier 2008. En été 2009, Dortmund l'a acquis définitivement, ce qui a abouti à des titres de champion en 2011 et 2012. En 2016, le célèbre joueur national est revenu chez les champions du monde de Bayern. Aux côtés des champions en titre, Hummels a remporté trois championnats supplémentaires. En été 2019, il est revenu dans la région de Ruhr une fois de plus et a remporté la Coupe DFB avec Dortmund en 2021.

Au total, le défenseur a joué 442 matchs en Bundesliga (33 buts) et 90 matchs en Ligue des champions (5 buts). Son dernier des 78 matchs internationaux remont

