Le défenseur de Porto Nanu souffre d'une lésion de la moelle épinière après un choc avec le gardien adverse

L'incident s'est produit à la 85e minute du match de première division portugaise contre Belenenses, alors que Porto cherchait à marquer un but en fin de match sur le score de 0-0.

Nanu, qui a été sélectionné par la Guinée-Bissau, poursuivait un centre dans la surface avant d'être accidentellement éliminé par le gardien de but Stanislav Kritsyuk qui se précipitait sur lui.

Le défenseur est tombé au sol et les joueurs ont immédiatement demandé une assistance médicale.

Le jeu a été interrompu pendant plus de 10 minutes pendant que Nanu était soigné par des médecins avant d'être transporté hors du terrain dans une ambulance.

Plus tard dans la journée de jeudi, Porto a confirmé que le joueur de 26 ans était dans un état stable.

"Nanu a subi une commotion cérébrale et une lésion de la moelle épinière avec perte de mémoire", a tweeté le club. "Actuellement, il est stable, conscient et conscient du temps et de son environnement".

Il allait bien

Les joueurs des deux équipes étaient visiblement bouleversés après l'incident, alors que Nanu restait momentanément immobile sur le sol.

"Les contrôles effectués à l'hôpital S. Francisco Xavier n'ont révélé aucun changement dans la gravité clinique. Il continuera à être observé à l'hôpital", a déclaré Porto dans un tweet ultérieur.

Après le match, le capitaine du club, Pepe, a déclaré que les joueurs souhaitaient à leur coéquipier un "prompt rétablissement".

"Le personnel de l'ambulance m'a dit qu'il allait bien et qu'il était déjà conscient", a-t-il déclaré.

Source: edition.cnn.com