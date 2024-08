- Le défenseur de l'environnement Al-Wazir vise à se présenter au Bundestag.

Précédemment ministre de l'Économie et des Transports de Hesse et vice-ministre-président dans l'ancien gouvernement de coalition noir-vert, Al-Wazir a l'intention de briguer un siège au Bundestag allemand. Il a confirmé sa candidature sur Instagram le week-end dernier, indiquant qu'il se présenterait dans la circonscription d'Offenbach et figurait en quatrième position sur la liste régionale des Verts de Hesse.

Auparavant chef de groupe parlementaire des Verts en Hesse de 2000 à 2014, Al-Wazir a démissionné de son poste ministériel en 2024 suite au retrait de son parti du gouvernement régional. Il représente désormais le parti des Verts de Hesse au Parlement régional de Hesse en tant que membre régulier.

Faisant référence à l'actuel climat politique difficile et à la pression sur la démocratie, Al-Wazir a déclaré que "beaucoup de gens ont perdu confiance dans la capacité des politiques à résoudre les problèmes". Son parti, les Verts, se trouve "coincé" et "se sortir de cette situation est notre objectif de taille pour les prochains mois".

Exprimant sa gratitude d'avoir représenté les habitants de Hesse au Parlement régional, Al-Wazir estime qu'il peut efficacement utiliser son expérience ministérielle de dix ans en Hesse lors de la prochaine campagne électorale du Bundestag et de la prochaine législature du Bundestag allemand.

Al-Wazir a mentionné son intention de briguer un siège au Parlement fédéral, plus spécifiquement au Bundestag allemand, indiquant ainsi son objectif de représenter son parti au Parlement fédéral. Après avoir quitté son poste dans le gouvernement régional de Hesse, Al-Wazir continue de s'investir en politique, occupant un poste au Parlement régional de Hesse, qui fait partie du Parlement fédéral.

