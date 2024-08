- Le déclin d'une société moderne

Esprit ferme tous ses magasins en Allemagne. L'entreprise prévoit de mettre fin à ses activités d'ici la fin de l'année, comme annoncé par la société. Environ 1300 employés perdront leur emploi. Les activités en dehors de l'Europe ne sont pas affectées. La maison mère d'Esprit, Esprit Holding, est basée à Hong Kong. Cependant, l'Allemagne était son marché le plus important.

Un acheteur a été trouvé pour les droits de marque européens. Il s'agit du financier Alteri et de sa société de mode CBR Fashion, qui possède les chaînes Street One et Cecil. Esprit continuera en tant que marque. Les produits pourraient être disponibles à l'achat en Allemagne à une date ultérieure, bien que les détails ne soient pas encore connus. Les magasins de ce grand détaillant de mode disparaitront des rues.

Plusieurs marques peinent

L'industrie de la mode traverse des temps difficiles, avec une vague d'insolvabilités récentes. Des entreprises telles que Galeria Karstadt Kaufhof, Peek & Cloppenburg, Gerry Weber et Scotch & Soda ont déposé leur bilan. Les détaillants souffrent depuis longtemps de la prudence des consommateurs. Selon un récent sondage Idealo, les consommateurs réduisent davantage leurs achats de vêtements que d'autres biens de consommation.

Comme d'autres entreprises de commerce de détail, Esprit a également été touchée par la pandémie de COVID-19. L'entreprise a déposé une demande de procédure de protection pour plusieurs filiales allemandes au printemps 2020. Bien que les ventes de textiles, de vêtements et de chaussures aient récemment été légèrement supérieures aux niveaux de 2019, de nombreux détaillants gagnent significativement moins en raison des coûts plus élevés pour l'énergie, le personnel et les loyers.

S'y ajoutant, de plus en plus de consommateurs font leurs achats en ligne et pas en magasin. Les fournisseurs asiatiques comme Shein et Temu font pression avec leurs offres bon marché et déplacent une partie du segment de prix d'entrée. Bien que la croissance en ligne ait diminué, la part s'est stabilisée à un niveau élevé, en particulier dans la mode et les vêtements. Selon les chiffres du récent Online Monitor de l'association du commerce de détail, environ 20 milliards d'euros, soit moins d'un quart du chiffre d'affaires en ligne total en Allemagne, sont générés dans ce secteur. La part en ligne du marché total de la mode et des vêtements est supérieure à 40 pour cent - plus que tout autre domaine. Entre-temps, les ventes en magasin ont diminué d'environ 17 pour cent depuis 2019.

Dans le commerce de détail, moins de chiffre d'affaires est généré sur la même surface, déclare l'expert Marco Atzberger de l'Institut EHI Retail. Les grands fournisseurs comme Zara et H&M ont commencé à réduire le nombre de leurs magasins il y a plusieurs années. "D'autres fournisseurs ont réagi plus tard ou ne peuvent pas réagir rapidement en raison de contrats de location en cours", déclare Atzberger. Cela conduit à des déséquilibres et des insolvabilités dans des marques bien connues, telles qu'Esprit.

"Il y a trente ans, Esprit était un grand nom, peut-être la marque la plus brillante en Allemagne", déclare Axel Augustin, directeur général de l'association du commerce de textiles, de chaussures et de cuir. Depuis, de nombreuses marques de mode ont disparu et de nouvelles sont apparues, telles que Zara. Les ventes d'Esprit ont constamment diminué.

Esprit a depuis longtemps perdu son importance d'antan. Selon l'EHI, le holding à Hong Kong est dans le rouge depuis six ans sur sept depuis 2017, avec des pertes de 2,3 milliards d'euros en 2023. Les ventes ont constamment diminué ces dernières années, en partie en raison d'une réduction significative du réseau de succursales. En 2010, il y avait encore plus de 1 100 magasins propres dans le monde, mais ce nombre a diminué à 147 en 2023. En Allemagne, l'entreprise avait environ 180 magasins en 2011, mais ce nombre a depuis diminué à moins de 60.

Outre ses propres magasins, il y avait 60 magasins franchisés, la plupart exploités par le groupe PTH. Le franchisé de mode a résilié son contrat avec Esprit au printemps et a converti de nombreux magasins en d'autres formats.

"L'identité d'Esprit n'est plus claire"

L'expert en marketing Martin Fassnacht de l'école de commerce WHU à Düsseldorf déclare : "La marque était très populaire et considérée autrefois comme une

Lire aussi: