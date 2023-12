Le décès de la star de "Parasite" est le dernier en date d'une longue série de pertes soudaines de célébrités sud-coréennes.

Lee, qui avait été acclamé pour son rôle de Park Dong-ik, le père de la riche famille Park, dans le film "Parasite", récompensé par un Oscar, a été retrouvé mort dans sa voiture mercredi matin, ce que la police a qualifié de suicide présumé. Ses funérailles devraient avoir lieu plus tard dans la journée de vendredi.

Au moment de sa mort, ce père de deux enfants, âgé de 48 ans, faisait l'objet d'une enquête de police sur des allégations de consommation de drogues illégales et avait récemment subi plusieurs séries d'interrogatoires prolongés.

L'un des avocats de Lee a déclaré cette semaine à CNN que l'acteur s'était senti "lésé" par la manière dont la police traitait l'enquête sur les stupéfiants, et notamment par la façon dont les médias locaux s'étaient emparés de certains détails.

La mort de Lee survient alors que la Corée du Sud a connu ces dernières années une vague de suicides présumés parmi ses célébrités, en particulier les jeunes stars de la K-pop.

À chaque fois, ces décès ont relancé les conversations sur le bien-être mental des célébrités et des personnalités publiques sud-coréennes, jetant un coup de projecteur sur les pressions qu'elles subissent dans l'industrie du divertissement coréenne, compétitive et stressante, et sur les pièges pour ceux qui sont considérés comme ayant commis des transgressions.

En décembre 2017, la superstar Kim Jong-hyun, plus connue sous le nom de Jonghyun, s'est suicidée à l'âge de 27 ans. Deux ans plus tard, la chanteuse de K-pop Sulli, anciennement du groupe f(x), a été retrouvée morte à son domicile à l'âge de 25 ans dans un suicide apparent.

Environ six semaines plus tard, une autre artiste de K-pop, Goo Hara, anciennement membre du groupe Kara, a été retrouvée morte à l'âge de 28 ans. La police n'a pas voulu s'exprimer sur la cause du décès, mais Goo avait déjà révélé qu'elle souffrait de dépression.

En avril dernier, les fans de K-pop du monde entier ont eu le cœur brisé par la disparition de Moon Bin, membre du célèbre boys band Astro, à l'âge de 25 ans.

Les idoles de la K-pop, en particulier, sont connues pour être soumises à une surveillance intense et à des attentes élevées de la part de leur management strict, ce qui a été lié à une crise de santé mentale dans l'industrie.

Pendant des années, il n'était pas rare que les stars de la K-pop soient censées ne pas avoir de relations, certaines d'entre elles ayant même une clause de "non fréquentation" dans leur contrat.

"Les scandales liés à l'alcool, à la drogue ou même aux relations amoureuses ne font pas seulement des vagues dans la section des actualités du divertissement, mais aussi dans la section des actualités financières, car bon nombre des plus grandes sociétés coréennes de gestion musicale sont également des actions cotées à la bourse coréenne", a déclaré Bernie Cho, cadre de l'industrie musicale, à CNN en 2018, lorsque deux grandes stars de l'époque ont confirmé qu'elles sortaient ensemble.

Les attitudes à l'égard des relations amoureuses ont lentement commencé à changer, en partie parce que les fans sont devenus plus enclins à accepter les relations entre stars. Mais l'industrie du divertissement en Corée du Sud reste un environnement sous haute pression, avec des régimes d'entraînement intenses et des attentes de la part des fans et des puissants de l'industrie.

Manifestations d'enseignants

La crise de la santé mentale en Corée du Sud dépasse les clivages de classe et touche tous les secteurs de la société.

En 2021, le taux de suicide en Corée du Sud était de 26 pour 100 000 personnes, selon le ministère de la santé et de la protection sociale du pays. La Corée du Sud a également le taux de suicide chez les jeunes le plus élevé des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Au Japon, le chiffre de l'OCDE est de 15,7 pour 100 000 personnes, tandis qu'aux États-Unis, il est de 14,1 pour 100 000.

En septembre, des centaines de milliers d'enseignants à travers le pays ont organisé des manifestations de masse après le suicide présumé d'un enseignant qui a été largement imputé au système d'éducation à haute pression de la Corée du Sud et au fardeau qu'il fait peser sur les enseignants.

Les données du gouvernement montrent que 100 enseignants d'écoles publiques en Corée du Sud - principalement des enseignants d'écoles élémentaires - se sont suicidés entre janvier 2018 et juin 2023.

La politique sud-coréenne a également connu des cas très médiatisés. En 2009, l'ancien président Roh Moo-hyun s'est suicidé dans le cadre d'une enquête sur un scandale de corruption qui avait terni sa réputation.

Après les décès de Sulli et Goo, Paik Jong-woo, psychiatre et directeur du Centre coréen de prévention du suicide, a attribué une partie du taux élevé de suicide à la stigmatisation sociale. Des études montrent que les Sud-Coréens souffrant de dépression sont moins nombreux à chercher de l'aide que dans d'autres pays développés.

Les personnes travaillant dans l'industrie du divertissement pourraient être particulièrement à risque, selon Paik.

"Les artistes ont tendance à ressentir les émotions de manière plus vive et comme leur travail consiste à se faire aimer du public, ils ne peuvent qu'être plus sensibles à l'opinion publique", a-t-il déclaré.

Paik explique que les célébrités n'ont souvent pas accès à des professionnels de la santé mentale par peur de la honte publique et par manque de temps dans leur emploi du temps. Une journée moyenne pour une star de la K-pop peut durer 16 heures ou plus, remplie de tout, de la pratique de la danse aux leçons de chant, en passant par les cours de langue et l'entraînement à la prise de vue.

"Il faut accorder une attention particulière à la prévention des suicides de célébrités", a déclaré M. Paik.

Lee Gyu-tag, professeur d'études culturelles à l'université George Mason de Corée, à Incheon, pense que la culture en ligne intensive de la Corée du Sud joue également un rôle.

"Je pense que l'internet a également une influence sur l'imposition de normes morales plus strictes aux acteurs et aux chanteurs en Corée", a-t-il déclaré à CNN.

"Qu'ils aient consommé de la drogue ou commis des crimes illégaux, s'il ne s'agit pas d'une erreur grave, ils devraient être punis par la loi, et c'est tout. Mais le public semble penser que les personnes travaillant dans le secteur du divertissement méritent des critiques ou des commentaires honteux sur l'internet.

Questions sur l'enquête de la police

La mort de Lee est survenue alors qu'il faisait l'objet d'une enquête pour usage illégal de stupéfiants, à un moment où le gouvernement conservateur sud-coréen a mis en place une politique de répression de la drogue et où la police est soumise à des pressions pour obtenir des résultats.

Comme beaucoup d'autres pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est, la Corée du Sud possède l'une des législations les plus strictes au monde en matière de drogues, avec de longues peines d'emprisonnement et une forte stigmatisation sociale liée à la consommation de drogues.

Selon la police sud-coréenne, M. Lee a affirmé qu'un individu l'avait incité à consommer de la drogue et qu'il l'avait ensuite fait chanter. Lee a porté plainte contre le maître chanteur présumé, selon la police, qui a ajouté qu'elle avait reçu un tuyau sur sa consommation présumée de drogue avant qu'il ne porte plainte.

Mais tout au long de l'enquête, les tests de dépistage de Lee se sont tous révélés négatifs, a ajouté la police. La police a depuis clôturé l'enquête sur les stupéfiants à la suite du décès de Lee.

Un avocat de M. Lee, qui n'a pas souhaité être nommé en raison de la nature sensible de l'affaire, a déclaré que son client était contrarié par le fait que l'enquête de la police s'appuyait sur la parole de personnes qu'il accusait de le faire chanter, plutôt que sur des preuves scientifiques. Il a nié à plusieurs reprises avoir pris intentionnellement des drogues illégales.

Il y a eu un différend entre les témoignages de Lee et ceux des maîtres chanteurs", a déclaré l'avocat, ajoutant que les détails de l'enquête qui ont été divulgués aux médias ont également causé de la peine à Lee.

La police d'Incheon a présenté ses condoléances à la famille de Lee mercredi, regrettant que les détails de l'enquête sur les stupéfiants aient été rendus publics avant la fin de l'enquête, malgré les efforts déployés pour l'empêcher.

"Il est difficile de dire que les détails proviennent de la police, car d'autres organismes du système judiciaire ont accès à ces informations", a ajouté la police.

La loi sud-coréenne interdit aux personnes impliquées dans une enquête criminelle de divulguer des informations sur le suspect avant la publication d'un acte d'accusation.

Comment obtenir de l'aide ? Aux États-Unis, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255. L'International Association for Suicide Prevention et Befrienders Worldwide peuvent également fournir les coordonnées de centres de crise dans le monde entier.

