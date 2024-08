- Le décalage des champs de vigne vers les boucheries - Débat sur les délocalisations de la sécurité à Solingen

Suite à l'incident de poignardage survenu lors d'une foire à Solingen, qui a coûté la vie à trois personnes et en a blessé huit autres, la sécurité des événements, notamment en Rhénanie-Palatinat, est maintenant sous surveillance. Par exemple, toutes les parties impliquées dans le prochain Marché du Vin de Mayence, qui commence jeudi, ont réévalué leurs procédures de sécurité, comme l'a rapporté Rinaldo Roberto, porte-parole de la Présidence de la Police de Mayence. Des actions similaires sont prises à la plus grande fête des vins du monde, le Wurstmarkt à Bad Dürkheim.

Présence policière renforcée

Les plans de sécurité existants, élaborés en collaboration avec les organisateurs et les autres parties prenantes, prennent sans doute en compte les scénarios d'attaque potentiels et les incidents importants, a expliqué Roberto à Mayence. "Par conséquent, il n'est pas nécessaire de réviser ces plans." Ils ont été affînés au fil du temps et régulièrement examinés et mis à jour avant les événements. "Ces plans précisent également la manière et le moment pour que toutes les parties concernées communiquent." De telles interactions ont lieu régulièrement avant et pendant les événements, comme cela a été démontré lors du récent festival de la truite de Worms.

Il est clair que la présence policière lors des événements augmentera après Solingen. Cela a été annoncé par le ministre de l'Intérieur Michael Ebling (SPD) samedi dernier. Roberto de la Présidence de la Police de Mayence a également expliqué que, outre une présence accrue, les officiers seront plus vigilants pour assurer une grande accessibilité du public.

Caméras de surveillance et services de sécurité

"Nous avons été choqués par les événements de Solingen", a déclaré un représentant de la ville de Worms, qui accueille le célèbre festival de la truite. "Compte tenu du fait que l'attaque a eu lieu un jour avant le début de notre festival, nous avons immédiatement contacté la police, avec laquelle nous entretenons des relations étroites et collaborons étroitement autour du site du festival."

Quelle que soit l'incident de Solingen, la stratégie de sécurité de Worms est solide et s'est révélée efficace ces dernières années. "Contrairement à Solingen, il y a peu d'entrées ici, toutes renforcées par un service de sécurité privé", a souligné le représentant. Le service de sécurité effectue des contrôles à l'entrée, tandis que la police et les agents municipaux patrouillent régulièrement sur le site du festival et ses environs. Le site est également surveillé par des caméras de surveillance.

Liaison continue avec les autorités de sécurité

Le cœur de la sécurité de Worms réside dans un centre de commandement de crise du festival, où la police, les responsables de la ville et les organisateurs d'événements sont constamment présents. "Les pompiers et les secours se rendent également occasionnellement pour être informés de la situation générale. La coordination

