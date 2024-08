- Le début du MS Dockville Festival fusionne le pop-forward futuriste et la musique rock

Une multitude de spectateurs a lancé le festival Pop et Art MS Dockville à Hamburg-Wilhelmsburg un vendredi soir, dans un paysage industriel captivant. Depuis l'après-midi, les lieux étaient envahis par environ 12 000 personnes profitant de la délicieuse température automnale. Au fil des jours suivants, on s'attend à ce que près de 55 000 personnes se joignent à la fête en tout.

À la tombée de la nuit, le groupe britannique The Vaccines a mis de l'énergie dans la foule avec leurs mélodies de rock vintage des années 60. La chanteuse américaine Ashnikko, originaire de Londres, a présenté un spectacle avec sa pop électro expérimentale, accompagnée de deux danseurs et d'une scène inspirée des plantes. Le groupe de pop autrichien Bilderbuch, dirigé par le chanteur Maurice Ernst, a conclu la soirée avec leurs mélodies rock et leurs paroles significatives.

MS Dockville offre plus que de la musique ; c'est également une plateforme pour mettre en valeur l'art. Dix installations artistiques urbaines uniques ont été spécialement conçues pour le festival. De plus, des ateliers et une multitude de DJ garderont les planchers de danse animés tard dans la nuit. Au cours du week-end, on peut entendre le groupe de techno-brass Meute, la chanteuse-songwriter Zoe Wees, le groupe de punk Goat Girl et le rappeur Disarstar.

