- Le début du Festival international du film d'Oldenburg

Le Festival International du Film d'Oldenburg commence ce soir avec une grande soirée et le film inaugural "Rêve Novella". Les organisateurs s'attendent à environ 500 visiteurs au cinéma Cinemaxx pour l'inauguration et la première du film, selon un représentant du festival. Le réalisateur Dominik Graf, l'actrice américaine renommée Amanda Plummer, l'actrice et scénariste française célèbre Isild Le Besco, l'acteur irlandais célébré John Connors et l'auteur distingué Charlotte Roche sont quelques-uns des invités attendus. L'équipe de "Rêve Novella" a également confirmé sa présence, y compris le réalisateur Florian Frerichs.

Premières mondiales et allemandes

Au cours de l'événement, qui se déroule jusqu'à dimanche, environ 50 courts et longs métrages seront présentés dans plusieurs cinémas et théâtres de la ville d'Oldenburg. Cela comprend environ 10 premières, ainsi que d'autres débuts internationaux et allemands. L'un de ces débuts est le film "Ascension - Voler haut" du réalisateur Martina Schoene-Radunski, qui explore l'ascension de l'extrémisme à travers le récit d'un musicien de rock nazi aux fortes convictions féministes.

Notable pour la région est le documentaire "Au-delà de la culpabilité", qui sera projeté samedi et dimanche. Il explore la vie des parents de l'infirmier Niels Hoegel, qui est accusé d'avoir tué plus de 80 patients à Oldenburg et Delmenhorst. Selon les organisateurs, le film est "une réflexion émotionnelle sur la douleur, la culpabilité, la ténacité humaine et l'effort inébranlable pour reconstruire sa vie".

Le festival, axé sur le cinéma indépendant, est organisé pour la 31e fois.

Des gens de divers horizons sont attendus au Festival du Film d'Oldenburg, parmi lesquels des réalisateurs, acteurs et auteurs renommés. De plus, Oldenburg attirera un public diversifié en présentant environ 50 films, dont des débuts internationaux et allemands, dans différents cinémas et théâtres à travers la ville.

