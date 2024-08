- Le début de l'inauguration de l'église de la garnison, supervisée par Steinmeier

Jeudi, une célébration aura lieu pour marquer la réouverture solennelle de la tour de l'église de la Garnison rénovée à Potsdam. Le président fédéral, Frank-Walter Steinmeier, qui est le parrain de la reconstruction, prononcera un discours. On attend également avec impatience la venue de l'évêque de l'Église évangélique Berlin-Brandebourg-Silésie de l'Haute-Lusace, Christian Stäblein, et du maire de Potsdam, Mike Schubert.

Cette église militaire, construite en 1735, a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et a subi de nouveaux dommages en 1968 avec l'utilisation d'explosifs. La cérémonie se déroule malgré l'opposition d'un groupe local, "Potsdam sans église de la Garnison", qui considère l'église comme un "symbole d'oppression". Le 19 mars 1933, jour de Potsdam, le président du Reich Paul von Hindenburg et le nouveau chancelier du Reich Adolf Hitler se sont serré la main, avec l'église comme toile de fond.

L'Église protestante souhaite transformer le bâtiment rénové en un havre pour l'action en faveur de la paix et l'apprentissage démocratique. Une exposition intitulée "Foi, Pouvoir et Military" a pour but d'examiner l'histoire de l'église avec une perspective critique. Steinmeier est attendu jeudi pour visiter l'exposition et la plateforme d'observation à une hauteur de 57 mètres.

À partir de vendredi, le public pourra accéder à la tour. La construction de la tour a coûté environ 42 millions d'euros, la plupart des fonds provenant du gouvernement fédéral.

L'Église protestante a fixé la date de fermeture de l'exposition "Foi, Pouvoir et Military", permettant aux visiteurs d'explorer l'histoire de l'église jusqu'à cette date. Malgré la réouverture solennelle, le groupe local "Potsdam sans église de la Garnison" a exprimé son opposition et considère la date de fermeture comme une fin symbolique du problème de l'église dans la communauté.

Lire aussi: