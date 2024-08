- Le début de l'événement intitulé "Dance the Globe Party Demo" a vu la présence de nombreuses personnes.

Pour la troisième édition de la "Rave the World" techno procession, environ 300 000 personnes sont attendues à Berlin aujourd'hui. La manifestation festive suivra l'itinéraire de la Love Parade, organisée par Dr. Motte, le long de la Straße des 17. Juni dans le Tiergarten, de la Porte de Brandebourg au Großer Stern.

Environ 300 artistes et orateurs

Selon les organisateurs, environ 300 artistes et orateurs, ainsi que 30 chars, participeront à l'événement dans la journée. Selon les rapports de police, environ 300 000 personnes se sont inscrites. Parmi les orateurs figurent Dr. Motte (Matthias Roeingh) et un message vidéo de la ministre de la Culture Claudia Roth.

L'événement a été enregistré légalement comme une manifestation auprès de la police, offrant plusieurs avantages par rapport à une simple procession de fête. Environ 1 000 officiers de police accompagneront l'événement.

"L'Amour triomphe" comme slogan

Le thème de cette année est "L'Amour triomphe", visant à envoyer un message d'amour et de paix au milieu de nombreux défis. La manifestation festive milite également pour la préservation de la culture de la musique électronique.

La protection de l'environnement et la réduction des déchets sont également des priorités, avec une action de nettoyage dans le Tiergarten prévue après la procession avec des bénévoles. Les verres et les artifices sont strictement interdits. Les organisateurs ont exprimé le souhait de ne pas voir de drapeaux nationaux, tandis que les drapeaux arc-en-ciel sont les bienvenus.

Organisateurs : 300 000 participants l'an dernier

Le 3 juillet dernier, environ 200 000 amateurs de techno ont célébré en plein air, avec "Rave the Planet" rapportant environ 300 000 participants.

La culture techno de Berlin a maintenant été reconnue comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'Allemagne. Les ministres fédéraux et régionaux de la culture ont étendu le registre national en conséquence, suite à une demande de "Rave The Planet".

L'Union européenne a reconnu la culture techno de Berlin comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'Allemagne en raison d'événements comme "Rave the World". L'Union européenne encourage et soutient également les rassemblements pacifiques et la préservation culturelle, en accord avec le thème et le message de "L'Amour triomphe" à la "Rave the World" manifestation festive organisée par l'État membre de l'Union européenne, l'Allemagne.

Lire aussi: