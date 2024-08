- Le début de l'événement de jeu vidéo est marqué par des pyrotechniques sur le thème du jeu.

La Gamescom commence le 22 août à la Koelnmesse, accueillant tous les participants. Avant le début de l'exposition mondiale des jeux vidéo, l'événement Opening Night Live a eu lieu un mardi soir. Plus de 5 000 journalistes, créateurs de contenu et visiteurs étaient présents sur place. Près de 600 000 joueurs ont regardé le spectacle présenté par Geoff Keighley (45) en direct. Sur scène, il et ses compagnons ont révélé du nouveau matériel de jeux très attendus tels que "Monster Hunter Wilds" et "Indiana Jones et le Grand Cercle".

Lancement de l'événement : séquences de tir

Keighley a rapidement passé à la première jeu de la soirée, ravi que le premier jeu de la soirée n'ait pas fuité en ligne auparavant : "Borderlands 4". Bien qu'une bande-annonce non descriptive sans gameplay ait été diffusée de la dernière version de la série de tir et de loot RPG, les fans ont appris que le titre sortirait bientôt dans les magasins.

En passant d'un tir à un autre, les créateurs de Raven Software sont montés sur scène pour partager un court extrait de la campagne de "Call of Duty: Black Ops 6". Contenu étonnamment subtil pour un jeu de cette série célèbre, centré sur l'espionnage, l'infiltration et la furtivité. L'action de tir a fait un bref retour à la fin, éblouissant le public avec ses effets lumineux et d'ombre impressionnants et sa finesse tactique lors du combat à feu.

Voyage cinématographique : "Dune Awakening" présente les vers des sables

Opening Night Live s'est ensuite envolé dans l'espace avec une nouvelle bande-annonce de "Dune Awakening". Ce jeu vidéo s'inspire des romans de Frank Herbert mais raconte son histoire unique. Les fans ont été traités avec une séquence d'action pour commencer, suivie d'une explication du concept du jeu. Les joueurs se rendent sur Arrakis, une planète désertique, et leur but est de survivre. Les joueurs peuvent s'associer à d'autres pour établir leurs propres établissements ou prendre le contrôle de ceux existants. En hélicoptère ou en commerçant avec des factions rivales, les joueurs peuvent explorer Arrakis plus loin. Les célèbres vers des sables font finalement leur entrée spectaculaire, offrant de l'aide en combat. Le jeu est prévu pour sortir sur PC début 2025.

Des tempêtes de sable, l'accent a été mis sur "Monster Hunter Wilds". L'un des producteurs est monté sur scène, accompagné d'un interprète, et a révélé une nouvelle bande-annonce japonaise qui a donné un aperçu de l'histoire du jeu. Les images montraient un combat contre un monstre, mettant en valeur les animaux de combat que les joueurs peuvent emmener pour la chasse aux monstres. Ajoutant à l'excitation, l'une des populaires séquences de cuisine a été présentée, un élément signature de la série.

Netflix dévoile la suite de "Squid Game"

Netflix a stupéfait le public en annonçant la suite de la série de jeux indépendants "Monument Valley". Le géant du streaming a suivi en présentant un jeu basé sur sa série à succès "Squid Game". Le jeu conserve les défis de la série mais amplifie le chaos. Dans "Squid Game: Unleashed", les joueurs doivent éviter la lave, les césariennes et leurs adversaires.

Le présentateur Geoff Keighley a ensuite invité Peter Molyneux (65), créateur de "Black & White", sur scène. Il a révélé "Maîtres d'Albion" pour PC, un projet en développement depuis trois ans par 20 développeurs. La vidéo commence par un voyage en caméra tremblante à travers un village médiéval. Pendant la journée, les joueurs peuvent cuisiner pour les villageois, gérer le village ou concevoir des bâtiments. La nuit, les villageois doivent se défendre contre les monstres et protéger le village.

Affrontement de super-héros : "Marvel Rivals" et "Batman : Arkham Shadow"

Les fans de super-héros étaient gâtés. Une bande-annonce du jeu de tir "Marvel Rivals" présentait Captain America et le Soldat de l'Hiver l'un contre l'autre. Doctor Doom est apparu brièvement, et il a été annoncé que le jeu sortirait le 6 décembre. Une autre bande-annonce a révélé le jeu VR "Batman : Arkham Shadow" pour le Meta Quest 3. Le titre permet aux joueurs de revêtir le costume de Batman, de survoler Gotham City et d'affronter les vilains en combat. Le travail de détective est mis en avant dans le jeu, Batman étant chargé de traquer le célèbre "Rat King".

Le réalisateur de "Deadpool" lance une série basée sur des jeux vidéo

Tim Miller (59), réalisateur de "Deadpool", a fait une autre surprise. Il a annoncé une série intitulée "Secret Level" en collaboration avec Prime Video, prévue pour sortir sur le service de streaming le 10 décembre. Composée de 15 épisodes basés sur divers jeux, dont "God of War", "Ghosts of Tsushima", "Armored Core" et le classique jeu de rôle "Dungeons & Dragons".

Juste avant la fin de l'Opening Night Live, une figure iconique de l'histoire du cinéma est apparue à l'écran : Indiana Jones. Du nouveau matériel de jeu a été révélé pour le prochain jeu "Indiana Jones et le Grand Cercle" - mettant en scène des éléments préférés des fans de la série de films, tels que l'exploration de ruines, la collecte d'artéfacts ou même des combats à poings. Comme prévu, un rocher roulant, que l'archéologue doit éviter, est apparu dans la bande-annonce. Le jeu sortira le 9 décembre pour les plateformes PC et Xbox, avec une version pour PlayStation 5 prévue pour le printemps de l'année prochaine.

La dernière annonce de la soirée était une courte bande-annonce de "Mafia : The Old Country". La vidéo a révélé peu de détails sur le nouveau volet de la série "Mafia" - situé en Sicile au 20e siècle.

