Grandir Rapidement

- Le début de l'enseignement supérieur est imminent pour ces enfants célèbres.

Cette idée pourrait également traverser l'esprit de certains parents célèbres en ce moment. Plusieurs jeunes de parents connus se préparent à quitter le nid familial pour entamer leur vie étudiante. Certains ont déjà décroché une place dans des universités de renom.

Willow Affleck

Ben Affleck (52) acurrently beaucoup sur les bras, avec Jennifer Lopez (55) qui a demandé le divorce. Sa fille Willow (18) est sur le point de commencer ses études universitaires. La jeune fille de 18 ans est la fille de Ben de son mariage avec l'actrice Jennifer Garner (52).

Willow devrait commencer ses études à l'illustre université Yale à New Haven, dans le Connecticut. Elle a été vue sur le campus ce week-end avec ses parents et son frère Finn (15). Des images obtenues par le Daily Mail britannique montrent Ben Affleck détendu avec ses enfants et son ex-femme à ses côtés. Leur plus jeune fils Samuel (12) n'était apparemment pas présent. On ignore pour l'instant ce que Willow étudiera à cette prestigieuse université.

Emma Cruise

Emma Cruise (18), fille de Tom Cruise (62) et Katie Holmes (45), entame également son parcours vers l'âge adulte. Emma aurait emménagé dans une résidence universitaire de l'université privée Carnegie Mellon avec sa mère ce week-end, selon le Daily Mail. Des images montrent le duo mère-fille avec des valises sur le campus de l'université à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Son père, avec qui Emma n'aurait pas eu de contact depuis sa séparation d'avec Holmes, n'était pas présent. La jeune fille de 18 ans aurait même changé son nom en Emma Noelle. Sa mère a récemment révélé dans un entretien accordé au magazine Town & Country qu'elle était "très fière" de sa fille. "Bien sûr, je vais regretter la proximité, mais je suis très fière d'elle et je suis heureuse", a déclaré Holmes. Des rumeurs suggèrent qu'Emma étudiera la mode.

Lucas Martin

Gwyneth Paltrow (51) doit également dire au revoir. Son fils Lucas Martin (18), issu de son mariage raté avec le chanteur de Coldplay Chris Martin (47), serait étudiant à l'université Brown. Le jeune homme de 18 ans serait sur le point de déménager de Los Angeles à Providence, dans l'État de Rhode Island, pour cela.

Ce déménagement lui causerait une "profonde tristesse", a révélé Paltrow au Sunday Times. Cependant, elle comprend que les enfants doivent suivre ce chemin pour grandir. "C'est exactement ce qui est censé se passer", a-t-elle déclaré. Il est incertain quel sujet Lucas a choisi d'étudier à cette prestigieuse université. Paltrow a également une fille, Apple (20), avec Martin.

Henry Klum

Le fils aîné de Heidi Klum (51), Henry Klum (18), prend également son envol. Au début juin, la mère mannequin a publié des photos et des vidéos de la remise des diplômes de son fils sur Instagram. "Tu l'as fait, mon merveilleux garçon. Direction la fac", a-t-elle écrit fièrement. Cependant, Klum n'a pas révélé dans quelle université son fils s'est inscrit.

À un dîner après la cérémonie, outre son mari Tom Kaulitz (34), ses autres enfants étaient également présents. Lou (14) et Johan (17) sont également issus de son mariage avec le chanteur Seal (61). Sa fille Leni Klum (20) est issue de sa relation avec le manager italien de sport Flavio Briatore (74).

Mardi dernier, Jessica Seinfeld (70), épouse de Jerry Seinfeld, a célébré la journée d'emménagement de leur plus jeune fils Shepherd (18) dans sa chambre universitaire. Elle a publié une série de photos sur Instagram montrant les parents fiers avec leur fils sur le campus. Selon les médias, il devrait suivre les pas de ses frères Sascha (23) et Julian (21) et fréquenter l'université Duke dans l'État de Caroline du Nord. "Week-end d'emménagement. Tous les trois petits oiseaux ont quitté le nid", a légendé Jessica Seinfeld les photos. Elle n'a pas révélé la matière que Shepherd étudiera.

Le fils de River Stone (20), Laird (19), a déjà une idée claire en tête : comme l'actrice l'a annoncé sur Instagram à la fin juillet, il va commencer ses études de médecine. La semaine dernière, elle a publié une photo de son fils adoptif devant un bâtiment de l'université de l'Utah. "Grosse journée", a-t-elle écrit en légende de la photo. En mai, elle a célébré la remise des diplômes de son enfant. Sur une photo Instagram, elle rayonnait de fierté aux côtés de son fils. Au début du même mois, elle a révélé sur le réseau social que son fils aîné adoptif Roan a entamé une carrière d'acteur.

