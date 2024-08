- Le début de l'enregistrement électronique des adresses de domicile est prévu vers la mi-octobre.

Les habitants de Berlin auront prochainement la possibilité de s'inscrire numériquement à leur adresse. La Chancellerie du Sénat a déclaré que ce service devrait être en ligne à partir de mi-octobre. Cela signifie qu'une visite physique à l'office des citoyens ne sera plus nécessaire.

S'inscrire à une nouvelle résidence est l'une des tâches administratives les plus courantes et les plus importantes à Berlin, avec environ 500 000 demandes par an. Les autorités compétentes s'attendent à une réponse positive à ce nouveau service en ligne et pensent qu'il facilitera la réservation de rendez-vous à l'office des citoyens pour d'autres affaires.

Actuellement, la réservation de rendez-vous à l'office des citoyens est un défi. Berlin est encore loin de son objectif à long terme de pouvoir obtenir de tels rendez-vous sur demande dans un délai de 14 jours. Le maire de Berlin, Kai Wegner (CDU), et d'autres politiques espèrent se rapprocher de cet objectif avec la numérisation de plus de services. Après tout, les personnes qui peuvent régler leurs affaires en ligne n'ont pas besoin d'un rendez-vous sur place à l'office.

