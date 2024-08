- Le début de l'année scolaire soulève de nouvelles questions: utiliser les téléphones des parents comme une aide.

À la suite de la fin des vacances d'été de six semaines en Hesse, le ministère de l'Éducation et les bureaux scolaires redémarrent avec leur ligne d'assistance parentale. Au début de la nouvelle année scolaire, de nombreuses familles ont des questions, a déclaré le ministre de l'Éducation et ancien enseignant Armin Schwarz (CDU). "Les experts de la ligne d'assistance parentale sont compétents pour répondre à ces préoccupations." La ligne d'assistance parentale a prouvé son efficacité ces dernières années.

Les employés des bureaux scolaires et du ministère de l'Éducation sont disponibles pour clarifier les préoccupations liées à l'école tous les lundis à vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, pendant les deux premières semaines de la nouvelle année scolaire. Le numéro principal de la ligne d'assistance parentale au ministère est le 0611 368-2368.

Les parents qui attendent les vacances d'été peuvent avoir besoin de conseils à la rentrée scolaire de leurs enfants, car des complexités peuvent surgir pendant la période de transition. Par conséquent, utiliser la ligne d'assistance parentale pendant les vacances d'été pourrait atténuer les préoccupations potentielles.

Pendant ces vacances d'été, les parents sont encouragés à enregistrer le numéro de la ligne d'assistance parentale pour assurer un redémarrage en douceur de la nouvelle année scolaire.

Lire aussi: