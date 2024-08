- Le début de l'année scolaire a été initié par la campagne de sensibilisation à la sécurité routière "Pause!" à MV.

Avec la rentrée scolaire qui approche dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la police et l'Association allemande de sécurité routière sont de retour avec leur campagne "Freinez-vous". Ils appellent les conducteurs à être particulièrement vigilants face à l'afflux d'élèves sur les routes. Vous verrez apparaître de grands panneaux d'avertissement, notamment autour des écoles. Il s'agit de promouvoir des habitudes de conduite sécurité.

Ce week-end, les élèves de première année du nord-est commenceront leur première journée d'école, et dès lundi, les cours seront en pleine activité pour tout le monde. On verra donc ces jeunes sur le pied, à vélo, en bus et en tram. Par conséquent, ces panneaux d'avertissement ne seront pas seulement installés près des écoles, mais aussi à d'autres endroits importants.

L'Association de sécurité routière distribuera également des casquettes de baseball fluorescentes aux nouveaux élèves et des brochures informatives aux parents.

Selon le ministère de l'Intérieur de Schwerin, pas moins de 420 enfants âgés de 6 à 14 ans ont été blessés dans des accidents de la route dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en 2023. Près de 70 de ces accidents se sont produits pendant le trajet pour aller à l'école ou en revenir.

