- Le début de la vision de Schuster: Freiburg s'assure une deuxième place dans la ligue du VfB

Julian Schuster a débuté en tant qu'entraîneur principal de SC Freiburg dans la Bundesliga par une victoire éclatante, infligeant un coup dur à VfB Stuttgart lors de leur premier match. Freiburg a remporté le derby local contre les Swabians 3:1 (1:1), malgré un revers précoce en menant. Le latéral droit Lukas Kübler a été le facteur déterminant du match, marquant des buts importants à la 27e et 61e minutes. Ritsu Doan (54.) a également contribué au total de Freiburg. Ermedin Demirovic (2e) avait donné une avance précoce et décevante à Stuttgart avant 34 700 spectateurs.

Pour Schuster, l'ancien capitaine et entraîneur de la jeunesse de Freiburg, cela a marqué un début prometteur dans la succession de Christian Streich dans la Bundesliga. Stuttgart a subi sa deuxième défaite de la saison, après sa défaite étroite en Supercoupe contre les champions et double vainqueurs Bayer Leverkusen la semaine précédente.

Un retournement de situation choquant pour Stuttgart

Schuster n'avait même pas encore pris place lorsque Stuttgart a pris une avance précoce, avec Demirovic, qui avait rejoint de FC Augsburg pour plus de 20 millions d'euros en remplacement de Serhou Guirassy, exécutant un tir surprise du pied droit sur corner.

Freiburg a eu du mal à se remettre de ce revers précoce et a eu du mal à prendre le contrôle du match. La défense affaiblie de Stuttgart, soutenue par le milieu de terrain Angelo Stiller, n'a été que peu mise à l'épreuve. Cependant, après une pause rafraîchissante en raison de la chaleur élevée à la fin de la première mi-temps, la situation a radicalement changé.

La pause rafraîchissante perturbe le rythme de Stuttgart

Kübler a égalisé avec un tir puissant et bien placé, marquant une longue période de domination de Freiburg. Vincenzo Grifo a manqué une occasion après avoir évité les défenseurs (30.), tandis que Merlin Röhl a été arrêté par le gardien vigilant d'Alexander Nübel de Stuttgart (33.).

Les erreurs de Stuttgart ont commencé à s'accumuler, et ils n'ont présenté que peu de menace offensive en dehors d'un tir faible de Deniz Undav (40.) avant la pause.

Doan marque de manière inhabituelle, Kübler complète un doublé

Nine minutes into the second half, the game took an unusual turn. Following a splendid Freiburg attack, the ball ended up with Doan. The Japanese player expertly maneuvered past Stuttgart's loaned FC Bayern Munich player Frans Krätzig and goalkeeper Nübel, pushing the ball across the line for a dramatic turn of events.

Stuttgart coach Sebastian Hoeneß responded by introducing injured national team player Maximilian Mittelstädt for the ineffective Krätzig, aiming to reinforce his defense. However, Freiburg kept pushing and was ultimately rewarded once more by Kübler. The accomplished 31-year-old expertise headed in from a Grifo corner to make it 3:1, securing the victory. Freiburg's triumph could have been even more decisive in the game's final moments.

