- Le début de la semaine est caractérisé par une atmosphère d'été.

Les habitants du Land de Hesse peuvent s'attendre à un début de semaine chaud, les prévisions indiquant des températures allant jusqu'à 32 degrés. Les précipitations ne sont pas prévues avant jeudi.

Selon les prévisions de l'Office météorologique allemand, les températures augmenteront aujourd'hui sous un mélange de soleil et de nuages, culminant autour de 26 degrés. Mardi, le temps s'améliorera : attendez des ciels clairs et des températures montant jusqu'à 26 à 29 degrés. Mercredi apportera une autre journée de ciels ensoleillés avec quelques cumulus dérivants, tandis que les températures oscillera autour de 28 à 31 degrés. Jeudi, la prévision annonce un mélange de soleil et de nuages le matin, avec une possibilité de précipitations et quelques orages intenses se développant en fin d'après-midi, tout en maintenant la chaleur avec des températures entre 29 et 32 degrés.

Les habitants de Hesse, en particulier ceux vivant dans la région météorologique couverte par l'Office météorologique allemand, peuvent s'attendre à une augmentation de la température ces prochains jours. Le pic est prévu pour se produire à Hesse mardi, atteignant jusqu'à 29 degrés.

