- Le début de la Semaine de l'art de Berlin a lieu, avec plus de 70 expositions.

La Semaine de l'Art de Berlin 2024 commence avec plus de 70 lancements d'événements, visant à mettre en valeur l'ambiance artistique de la ville à l'échelle mondiale pour la 13e année consécutive. Plus de 100 musées, galeries, collections privées, espaces de projet et lieux d'exposition présenteront de l'art moderne.

Au total, environ 300 événements mettant en vedette des artistes internationaux établis et des talents locaux émergents à Berlin se dérouleront jusqu'à dimanche. Cette année, le hub du festival "BAW Garden" sera installé au Gropius Bau, offrant un programme gratuit en plein air. La photographe Candida Höfer présentera son travail à l'Académie des Arts, l'artiste Mariechen Danz à la Berlinische Galerie, et les œuvres de Sigmar Polke (1941-2010) seront exposées au Pavilion Schinkel.

Du point de vue du sénateur de la Culture Joe Chialo (CDU), ce festival de cinq jours sert de "joyau étincelant dans le calendrier artistique de Berlin". "C'est le mélange captivant de la scène locale qui fait de Berlin l'une des métropoles artistiques les plus importantes, diversifiées et palpitantes au monde". Du point de vue du sénateur de l'Économie Franziska Giffey (SPD), la Semaine de l'Art contribue considérablement au statut de Berlin en tant que métropole artistique internationale "particulièrement grâce à l'étendue et au mélange distinctifs".

