- Le début de la réunion de VW déclenche des manifestations des employés

Chez Volkswagen, la réunion syndicale a commencé par des protestations vigoureuses du personnel. Les employés sont arrivés avec des banderoles de protestation, exprimant leur mécontentement face aux dernières stratégies de réduction de budget. L'une des banderoles disait : "Protéger la stabilité de l'emploi", tandis qu'une autre qualifiait le conseil d'administration de "mendacieux" en raison des propositions potentielles de baisse de salaire.

Environ 10 000 personnes ont assisté à la réunion en personne, tandis que d'autres se sont jointes numériquement via des écrans externes. La présidente du conseil d'entreprise, Daniela Cavallo, avait précédemment exprimé son inquiétude quant à la situation du personnel et avait prévu une forte opposition aux stratégies du conseil d'administration.

Lundi, le plus grand constructeur automobile d'Europe a annoncé un renforcement de la réduction des coûts pour sa marque principale, VW, en raison de la situation dégradée. La fermeture des usines allemandes et les licenciements ne sont plus à exclure. Selon le syndicat, l'entreprise demande également des ajustements salariaux dans sa structure salariale.

