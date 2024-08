- Le début de la restauration du château de Hohnstein <unk> Kretschmer fait appel

Après Des Décennies De Planification Et De Prêt, Les Travaux De Rénovation De L'Iconique Château De Hohnstein En Saxe Commencent

La cérémonie de lancement de ce projet de rénovation a eu lieu un jour de semaine dans le jardin du château. La ville financera plus de 4 millions d'euros de ses propres fonds et subventions pour la première phase de construction. Le coût total de ce projet est estimé à 45 millions d'euros, avec un financement supplémentaire du gouvernement fédéral et de l'État libre.

Kretschmer : Le Succès Grâces À La Collaboration

"Cela n'aurait pas été possible sans la coopération de plusieurs entités", a déclaré le ministre-président Michael Kretschmer (CDU). Le château de Hohnstein a laissé une marque indélébile sur les expériences de générations, y compris celle de son propre fils. "Nous voulons préserver ces expériences pour les générations futures." Cela a été réalisé grâce à un esprit de collaboration qui transcende les affiliations politiques et les frontières géographiques. "C'est cet esprit de collaboration qui rend notre pays puissant."

Le château de Hohnstein est situé près de la célèbre Bastei, au sommet d'une falaise de grès de 140 mètres au-dessus de la vallée de la Polenztal, et est mentionné dans les documents historiques depuis 1317. Outre le jardin du château avec une scène en plein air, il y a aussi un musée et une tour d'observation offrant une vue panoramique sur les montagnes de grès de l'Elbe.

Un Passé Tourmenté

Cette forteresse bohemienne du XIIIe siècle a ensuite servi de lodge de chasse ducale et de siège administratif, de tribunal, de maison de redressement, de camp de concentration et de camp de prisonniers. À sa réouverture en tant que auberge de jeunesse en 1926, elle a été acclamée comme la plus grande et la plus splendide d'Allemagne. During 1933/34, it served as a concentration camp for around 5,600 political prisoners. From 1935 onwards, it functioned as a Hitler Youth hostel, later transitioning into a prisoner-of-war camp and refugee accommodation, before being re-established as a youth hostel in 1949.

Six Ans De Travaux De Rénovation À Venir

Le château, avec un Nearly century-old puppet theater background and popular among rock climbers, has undergone numerous reconstructions, expansions, and maintenance work. This time around, it will undergo a multi-year facelift while the facility remains operational, retaining its status as a nationally significant cultural monument, approximately until the year 2030.

The initial construction phase of the Castle Hohnstein refurbishment is funded primarily by the city and additional grants, involving a significant investment of over 4 million euros for construction work. With the commencement of construction, the historic castle is set to undergo a multi-year facelift, ensuring its continued status as a national cultural monument, despite the ongoing renovations.

