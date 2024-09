- Le début de la nouvelle année scolaire est marqué par une pénurie d'éducateurs.

Au milieu de la déficit persistante des enseignants, la nouvelle année scolaire commence en Bavière, accueillant environ 1,72 million d'élèves et près de 160 000 enseignants et membres du personnel. La ministre de la Culture Anna Stolz (Électeurs libres) a reconnu ce problème lors d'une réunion du cabinet à Munich, déclarant : "Nous sommes confrontés à une pénurie de personnel, c'est notre plus grand défi."

En général, la situation pour cette année scolaire est gérable. Cependant, elle présente des degrés variables de complexité. Les circonstances les plus difficiles sont observées dans les écoles primaires, secondaires et spécialisées.

En élaborant sur les solutions potentielles, la ministre Stolz a annoncé ses intentions pour les mois à venir : réduire la pression sur les écoles, simplifier les programmes d'enseignement et renforcer l'autonomie pédagogique.

En ce qui concerne les examens, la ministre a suggéré de traiter de manière sensée les préoccupations courantes de tous les établissements d'enseignement : "Nous devons trouver des solutions durables aux questions de ce que nous testons, comment nous testons et à quelle fréquence nous testons." De plus, elle a exprimé son intérêt à réexaminer la notion d'évaluations surprises, que de nombreux élèves trouvent particulièrement difficiles, bien qu'elle n'ait pas fourni de détails sur ce sujet.

Le cabinet, dirigé par la ministre Stolz, a discuté du déficit d'enseignants lors d'une réunion, le considérant comme un défi majeur.

